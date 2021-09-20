Как не угробить современный двигатель, заливая новое моторное масло

В соответствии с современными трендами, автопроизводители все чаще предлагают машины с наддувными моторами, у которых малый рабочий объем, ведь у таких агрегатов целый ряд плюсов. Например, они легкие, с хорошими динамическими характеристиками. К тому же, у них низкие показатели выбросов в атмосферу вредных веществ. Все это позволяет постепенно «хоронить» классические атмосферные двигатели, так что в ближайшем будущем они вообще могут исчезнуть.

При этом наддувные агрегаты очень требовательны к качеству масла, так что сэкономить на нем уже не получится. Дело в том, что сейчас все чаще двигатели делают «горячими». Яркий пример — трехцилиндровое семейство французских моторов Puretech, известное нам по различным моделям Peugeot, Citroёn и Opel. Эти двигатели в разные годы занимали первые места в престижной мировой премии «Двигатель года», потому как обладают отличными показателями топливной экономичности и низкими выбросами оксида углерода.

При этом рабочая температура охлаждающей жидкости в наддувном моторе Puretech — 97 градусов, а масла — 125 градусов. Но вот объем масляной системы составляет всего 3,8 л. То есть масло работает в очень жестких условиях, и в жару может просто не выдержать.