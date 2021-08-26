Как и почему даже новое моторное масло может убить двигатель

Даже качественное моторное масло, купленное в крупном супермаркете, может приподнести ряд неприятных сюрпризов. Например, его присадки могут вступить в конфликт с теми химическими составами, которые водители покупают в автомагазинах и заливают в двигатель. Скажем, чтобы очистить его от отложений. Поэтому в жару такое нежданное соседство может стать катализатором химических изменений масла. Оно быстро потеряет свои смазывающие свойства, и на стенках цилиндров появятся задиры, что приведет к дорогому ремонту.

Без сторонних присадок масло также может угробить мотор. Особенно если он малообъемный, да к тому же его нещадно эксплуатируют в городе. Дело в том, что объем картера у таких двигателей очень маленький. Более того: часто рядом с ним проходит раскаленная приемная труба системы выпуска. Добавляем сюда жару на улице и получаем ситуацию, когда масло в картере поджаривается словно на сковородке. В этом случае оно также быстро теряет свои защитные свойства и смазывающую способность.