Как и почему даже новое моторное масло может убить двигатель

Даже качественное моторное масло, купленное в крупном супермаркете, может приподнести ряд неприятных сюрпризов. Например, его присадки могут вступить в конфликт с теми химическими составами, которые водители покупают в автомагазинах и заливают в двигатель. Скажем, чтобы очистить его от отложений. Поэтому в жару такое нежданное соседство может стать катализатором химических изменений масла. Оно быстро потеряет свои смазывающие свойства, и на стенках цилиндров появятся задиры, что приведет к дорогому ремонту.
Без сторонних присадок масло также может угробить мотор. Особенно если он малообъемный, да к тому же его нещадно эксплуатируют в городе. Дело в том, что объем картера у таких двигателей очень маленький. Более того: часто рядом с ним проходит раскаленная приемная труба системы выпуска. Добавляем сюда жару на улице и получаем ситуацию, когда масло в картере поджаривается словно на сковородке. В этом случае оно также быстро теряет свои защитные свойства и смазывающую способность.
Нарушение технологии производства масел на заводе — еще одна серьезная беда, которая обернется смертью мотора. При ошибках, которые могут быть на предприятии, в продажу может поступить масло в котором будут частички катализатора — вещества которое применяют для производства лубриканта. Отличить такую смазку от нормальной невозможно, даже если заглянуть в канистру.
Катализатор — химическое соединение, которое абсолютно никак не дает о себе знать, если масло находится в канистре. Но когда оно попадает в мотор, где есть давление и температура, вот тогда и происходит реакция, которая делает свое черное дело. Смазка резко теряет свои свойства и превращается в черную жижу а-ля гудрон. Надо ли говорить, что с таким содержимым мотор моментально умирает? Иногда наличие сторонних химических соединений в масле можно определить по осадку. Поэтому если увидели в канистре даже небольшие частички непонятной субстанции, от покупки лучше отказаться.