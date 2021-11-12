Не МАЗ, но тоже «Супер»: Scania представила новые грузовики серии SUPER

Фото производителя.
В 1981 году Минский автозавод выпустил первый двухосный седельный тягач МАЗ-5432, оснащенный 280-сильным турбодизель ЯМЗ-238. Из-за мощного мотора и обилия новшеств (электрообогрев зеркал, бортовая диагностика и т. д.) такие машины прозвали «СуперМАЗами». Об этих фактах вряд ли знает фирма Scania, однако шведы выпустили «СуперСканию» — семейство грузовиков под названием Super.
Алексей Кованов

Новейшее поколение грузовиков Scania было представлено всего четыре года назад. Однако шведская марка уже приготовила обновленный вариант! Притом на создание новинки были потречены немалые 2 миллиарда евро. На эти деньги компания обновила силовую линию, улучшила технику и внедрила цифровые услуги. Российским клиентам некоторые обновленные элементы Scania станут доступны через несколько месяцев, но сама Scania SUPER, полностью укомплектованная всеми новыми компонентами, появится не раньше 2023 года.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Самое главное — это, конечно, новая линейка 13-литровых дизельных двигателей. Агрегаты мощностью от 420 до 560 сил оказались выгоднее своих предшественников: по подсчетам компании, в дальних перевозках экономия может достигать 8%. Все двигатели могут работать на растительном масле, а два из них — на биодизельном топливе из метиловых эфиров.

Кроме того, Scania переходит на новую модульную схему адаптивных шасси под названием MACH (Modular Architecture Chassis). Главная особенность новинки — в принципах расположения отверстий для монтажа деталей, что упростит «навеску» кузовных надстроек. Вдобавок шведы сконструировали новую линейку D-образных топливных баков объемом от 165 до 700 литров.

Есть и другие изменения. Самое заметное снаружи — система камер внешнего обзора. Она включает дополнительные «цифровые зеркала заднего вида», что заметно улучшает обзор и уменьшает слепую зону. (Любопытно, что MAN считает камеры вместо зеркал излишним и потому ненужным усложнением конструкции).

Кроме того, в Европе запустят услугу Scania ProCare: грузовики смогут регулярно отправлять сервисным инженерам Scania технические отчеты, чтобы специалист спланировал профилактику и ремонты. Проще говоря, автомобиль предскажет возможную поломку заранее! Что сильно улучшит логистику перевозок, так как простоев из-за внеплановых ремонтов будет меньше.

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14 ноября 2021
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