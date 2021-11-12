Не МАЗ, но тоже «Супер»: Scania представила новые грузовики серии SUPER

Самое главное — это, конечно, новая линейка 13-литровых дизельных двигателей. Агрегаты мощностью от 420 до 560 сил оказались выгоднее своих предшественников: по подсчетам компании, в дальних перевозках экономия может достигать 8%. Все двигатели могут работать на растительном масле, а два из них — на биодизельном топливе из метиловых эфиров.

Кроме того, Scania переходит на новую модульную схему адаптивных шасси под названием MACH (Modular Architecture Chassis). Главная особенность новинки — в принципах расположения отверстий для монтажа деталей, что упростит «навеску» кузовных надстроек. Вдобавок шведы сконструировали новую линейку D-образных топливных баков объемом от 165 до 700 литров.

Есть и другие изменения. Самое заметное снаружи — система камер внешнего обзора. Она включает дополнительные «цифровые зеркала заднего вида», что заметно улучшает обзор и уменьшает слепую зону. (Любопытно, что MAN считает камеры вместо зеркал излишним и потому ненужным усложнением конструкции).

Кроме того, в Европе запустят услугу Scania ProCare: грузовики смогут регулярно отправлять сервисным инженерам Scania технические отчеты, чтобы специалист спланировал профилактику и ремонты. Проще говоря, автомобиль предскажет возможную поломку заранее! Что сильно улучшит логистику перевозок, так как простоев из-за внеплановых ремонтов будет меньше.