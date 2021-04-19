ГАЗ готовит «Газель» нового поколения: чем она отличается от нынешней?

Впервые «Газель NN» показали публике на выставке «Комтранс» осенью 2019 года. И тогда больше всего вопросов вызвала приставка NN — что она значит? По официальной версии, сочетание двух букв «N» — дань уважения Нижнему Новгороду, родному для марки ГАЗ. Впрочем, расшифровка New Next (то бишь «Новый Некст») тоже допускается.
Сама машина представляет собой рестайлинговый вариант вышеупомянутого «Некста»: кабина и двери остались прежними. Но капот, бампер и решетка радиатора — совсем иные. Также под замену пошли каплевидные фары — новичок обзавелся модными пятиугольными блоками со светодиодными ходовыми огнями. Кстати, у выставочного экземпляра эмблема на передке подсвечивалась. Интересно, перейдет ли такое решение на серийное авто?
В салоне приписалась принципиально другая панель проборов, скроенная по легковым канонам. У нее большой тачскрин медиасистемы, джойстик управления КП и множество самых разных отсеков, куда можно положить смартфон, документы и другие нужные водителю вещи. А еще бывалые газелисты должны подметить, что кнопка «аварийки» перебралась, наконец, на центральную консоль — раньше она стояла на… рулевой колонке.
Из удобств ГАЗ обещает пневматическую подвеску водительского кресла, раскладной пассажирский диван (из него можно сделать столик), подогрев руля. И это только начало! У «Газели» оказалась полностью перекроена электронная архитектура, так что она должна поддерживать современных электронных помощников: от активного круиз-контроля до системы распознавания знаков. Правда, чтобы внедрить эти ассистенты, газовцам наверняка понадобится некоторое время.
В плане техники самое заметное изменение — замена гидравлического усилителя руля электрическим, ибо без этого просто невозможно установить большую часть упомянутых «помощников». А вот системой стабилизации и подушками безопасности клиентов ГАЗ не удивишь — они уже достаточно давно предлагаются для «Некстов».
Гамму моторов мы узнаем только после премьеры. И здесь есть некоторая интрига, ведь ГАЗ может предложить дизели Cummins и Volkswagen, а также бензиновые и газовые моторы Evotech. Притом для последних, как выяснил портал «АвтоВзгляд», разрабатывалась турбоверсия. Может, она уже готова?
Но совершенно точно, что «Газели NN» адресована новейшая шестиступенчатая «механика», разработанная и изготовленная силами «Группы ГАЗ». И не исключено, что она получит роботизированную версию! Остальной конструктив — задний привод, передняя независимая подвеска и рамная основа — останется прежним.
О ценах говорить, разумеется, пока рановато. Зато самое время анонсировать будущий «Соболь NN». Да-да, газовцы решились на создание современного микроавтобуса компактного формата. Вдобавок клиентам предложат электрическое исполнение. И это будет целая линейка батарейных моделей: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты спецтехники.