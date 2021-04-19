ГАЗ готовит «Газель» нового поколения: чем она отличается от нынешней?

В плане техники самое заметное изменение — замена гидравлического усилителя руля электрическим, ибо без этого просто невозможно установить большую часть упомянутых «помощников». А вот системой стабилизации и подушками безопасности клиентов ГАЗ не удивишь — они уже достаточно давно предлагаются для «Некстов».

Гамму моторов мы узнаем только после премьеры. И здесь есть некоторая интрига, ведь ГАЗ может предложить дизели Cummins и Volkswagen, а также бензиновые и газовые моторы Evotech. Притом для последних, как выяснил портал «АвтоВзгляд», разрабатывалась турбоверсия. Может, она уже готова?

Но совершенно точно, что «Газели NN» адресована новейшая шестиступенчатая «механика», разработанная и изготовленная силами «Группы ГАЗ». И не исключено, что она получит роботизированную версию! Остальной конструктив — задний привод, передняя независимая подвеска и рамная основа — останется прежним.

О ценах говорить, разумеется, пока рановато. Зато самое время анонсировать будущий «Соболь NN». Да-да, газовцы решились на создание современного микроавтобуса компактного формата. Вдобавок клиентам предложат электрическое исполнение. И это будет целая линейка батарейных моделей: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты спецтехники.