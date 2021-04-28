Грузовики «Урал» встанут на новые мосты

Фото: Урал.
Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, в городе Миасс на автозаводе «Урал» планируется организовать современное производство ведущих и неведущих мостов. Основным покупателем продукции будет непосредственно «Урал», но также ее будут поставлять сторонним заказчикам, включая военных и заграничных покупателей.

На автозаводе «Урал» началась поэтапная подготовка к серийному выпуску мостов грузоподъемностью от 9 до 16 тонн. Они подойдут для грузовых автомобилей, строительной техники и армейских броневиков. Также агрегаты трансмиссии будут поставляться на внутренний и внешний рынки.

Первую опытно-промышленную партию мостов автозавод рассчитывает изготовить в мае 2023 года.

Инженеры проработали концепцию будущей продукции, уже готов технический проект. С 2021-го по 2023-й годы запланирован этап научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Затем начнётся финальная стадия подготовки к серийному производству: закупка оборудования, размещение и отладка технологической цепочки.

Очевидно, что при наличии современных мостов собственного производства марка «Урал» сможет создать и новые модели грузовиков. Тем более, что российский Фонд развития промышленности предоставил автомобильному заводу льготный займ на сумму 240 миллионов рублей. В Миассе деньги решили пустить на большую модернизацию производственной площадки.

Между тем, «Урал» недавно презентовал новейшую разработку — дорожный бескапотный автомобиль. Это машина 6х4 полной массой 35 тонн, которая только встает на конвейер, притом первые экземпляры уже переданы потребителю.

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28 апреля 2021
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