Fulda представила новое поколение шин Regio 3 для грузовиков

Шины из линейки Regio 3 получили надежный протектор с ненаправленным рисунком, оптимизированное взаимодействие ребер и прочные блоки. Все это делает новинку абсолютно универсальной — ее можно использовать в разных дорожных и климатических условиях. Притом линейка покрышек имеет маркировку «снежинка и три горных пика» (3PMSF), то есть эксплуатация модели разрешается и в зимних условиях.

У шины Regiocontrol 3 объем изнашиваемой резиновой смеси был увеличен на 4%, что позволило существенно увеличить пробег. В свою очередь, Regioforce 3 для ведущей оси отличается улучшенным отводом воды из пятна контакта, надежным сцеплением и увеличенным пробегом. При этом Regiocontrol 3 и Regioforce 3 позволяют восстанавливать протектор.

Чтобы обеспечить высокие всесезонные характеристики, шина для оси прицепа должна производиться по тем же технологиям, что и шина для тягача. Именно поэтому Regiotonn 3 получила глубокие ламели на ⅔ высоты протектора, благодаря чему шина на протяжении всего срока службы гарантирует превосходную устойчивость прицепа.