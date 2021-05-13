У мотора начался «масложор»: какую смазку лучше заливать

Основная причина «масложора» у двигателя — естественный износ его цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) по причине большого пробега машины или жестоких условий эксплуатации. Но прежде, чем хвататься за голову и приступить к подсчетам будущих немалых трат на «капиталку» мотора, следует убедиться, что масло из него уходит именно из-за увеличенных зазоров между кольцами поршней и стенками цилиндров, а не по иной причине.

Ведь банальные течи прокладок или выход из строя маслосъемных колпачков могут приводить к очень серьезным потерям смазки. Если иных причин повышенного расхода масла, помимо износа ЦПГ, обнаружить не удалось, можно приступать к подбору нового лубриканта. Причем следует понимать, что полностью «масложор» никакими новыми смазками не ликвидировать. Но существенно снизить его интенсивность можно вполне.

Начинать подбор масла, которое справится с такой задачей, следует с изучения фирменной инструкции по эксплуатации машины. Там компания-изготовитель авто обычно указывает диапазон характеристик смазок, подходящих для движка именно вашей машины.

Известно общее правило, которое действует при выборе нового масла для мотора с серьезным пробегом и сильно изношенной ЦПГ: следует переходить на более вязкую субстанцию.