У мотора начался «масложор»: какую смазку лучше заливать

Основная причина «масложора» у двигателя — естественный износ его цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) по причине большого пробега машины или жестоких условий эксплуатации. Но прежде, чем хвататься за голову и приступить к подсчетам будущих немалых трат на «капиталку» мотора, следует убедиться, что масло из него уходит именно из-за увеличенных зазоров между кольцами поршней и стенками цилиндров, а не по иной причине.
Ведь банальные течи прокладок или выход из строя маслосъемных колпачков могут приводить к очень серьезным потерям смазки. Если иных причин повышенного расхода масла, помимо износа ЦПГ, обнаружить не удалось, можно приступать к подбору нового лубриканта. Причем следует понимать, что полностью «масложор» никакими новыми смазками не ликвидировать. Но существенно снизить его интенсивность можно вполне.
Начинать подбор масла, которое справится с такой задачей, следует с изучения фирменной инструкции по эксплуатации машины. Там компания-изготовитель авто обычно указывает диапазон характеристик смазок, подходящих для движка именно вашей машины.
Известно общее правило, которое действует при выборе нового масла для мотора с серьезным пробегом и сильно изношенной ЦПГ: следует переходить на более вязкую субстанцию.
Понятно, что если задаться целью, то для пущей «густоты» в движок можно залить сразу минералку. Но дело в том, что наше масло работает не только в цилиндрах, но и в прочих трущихся частях мотора.
По этой причине минеральное масло может в принципе не подойти для очень многих силовых агрегатов, выпущенных в последние десятилетия. Ведь перед нами стоит задача не только создать максимально толстую пленку смазки между кольцами поршней и стенками цилиндров, чтобы частично компенсировать вызванные износом большие зазоры. Мы должны еще и обеспечить прочность этой самой пленки, чтобы трущиеся части ни при каких условиях не контактировали по принципу «метал по металлу». А с этим делом наилучшим образом справляются современные синтетические моторные масла.
Таким образом становится ясно, что при «масложоре» нужно использовать современное синтетическое моторное масло с увеличенной вязкостью, допускаемое «мануалом» к вашей машине. Например, если вы обычно заливали лубрикант 5W30, то можно перейти на 5W40 или, например, на полусинтетику 10W40 — в особо запущенных случаях!
Конкретные смазочные бренды рекомендовать в данном случае бессмысленно, поскольку для разных моторов лучше подходят разные марки масел. Однако стоит приглядеться к тем из них, которые самим производителем рекомендованы для авто с большим пробегом. В них, помимо прочего, обычно содержится специфический пакет присадок, продлевающий жизнь изношенным парам трения.