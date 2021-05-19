Как женщин-дальнобойщиц научили экономить по 3 литра топлива на 100 км

Совсем недавно 11 представительниц профессии «водитель грузовой техники» воспользовались возможностью пройти курс в Школе водительского мастерства Scania. Все женщины работают в разных отраслях и управляют разными видами транспорта — магистральными тягачами, коммунальной техникой и автобусами.

— Обучение оказалось очень познавательным. Стала лучше понимать машину, которую ласково называю «Зайка», благодаря инструктору, показавшему ее внутренний мир. Обязательно буду использовать полученные знания и опыт, — рассказала порталу «АвтоВзгляд» водитель мусороуборочного автомобиля Татьяна Володина.

По результатам курса расход топлива у женщин-водителей в среднем снизился до 3 литров на 100 км. Всех участниц обучили экономить топливо и увеличивать среднюю скорость, лучше понимать нюансы управления автомобилем, а также рассказали несколько секретов, как меньше уставать за рулем.

И продолжая тему комтранса. С начала года российские перевозчики стали активно раскупать новую технику, притом рост наблюдается во всех сегментах — от легкого комтранса до тяжелых грузовиков. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, с чем это связано.