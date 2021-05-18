Власти вбухают 400 млрд в «русскую Tesla» от КамАЗа

Рабочая группа при Минэкономики создала свой план, по которому следует развивать электротранспорт в России. Так, в ближайшем будущем, до 2024 года, на развитие электротранспорта из бюджета предлагается потратить 31,3 млрд рублей. Суммарный же объем финансирования программы создания электротранспорта в стране до 2030 года должен составить 418 млрд. рублей. Причем 153,5 млрд. из них собираются взять из внебюджетных фондов.

По замыслу идеологов «электрификации» автопарка, исполнителем программы должен стать некий консорциум под эгидой КамАЗа. Последний прославился своими электробусами для Москвы, которые ездят на китайских аккумуляторах, требуют применения дизельных подогревателей и стоят каждый примерно как четыре обычных дизельных автобуса.

При том, что сейчас в нашей стране доля электромобилей на рынке составляет лишь около 0,1%, «умные дяди» из Минэкономики ожидают, что уже через пару лет она почему-то вырастет сразу в 17 раз(!) — до 1,7%. А через десять лет, к 2030 году, аж до 15%! И их не смущает, что из отечественных производителей в концепции создания посконной «теслы», упоминается лишь КамАЗ. Тем не менее, Минэкономики предлагает заранее заняться защитой отечественного рынка электромобилей с помощью так называемого «утильсбора» и стимулированием локализации производства иностранных марок электромобилей на российской территории — чтобы они производили электромоторы и аккумуляторы на нашей территории.