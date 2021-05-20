УАЗ открыл свой собственный вид каршеринга

В фиксированные ежемесячные платежи включены все расходы: на плановые и внеплановые ремонты; оформление полисов обязательного и добровольного страхования, а также КАСКО без франшиз и ограничений.

Вдобавок арендаторам гарантируются бесплатные круглосуточные помощь и эвакуация на дорогах, а при необходимости — закупка, сезонная смена, хранение и утилизация шин. Так что фактически оплачивать придется только заправку и мойку.

Стоимость подписки УАЗ предлагает рассчитывать на своем сайте. Но, скажем, базовую версию «Патриота» на 12 месяцев можно арендовать за 38 983 ₽ в месяц, а за «Буханку» просят 32 988 ₽.

При этом услуга «Подписка» дает клиентам возможность доступ к сервису дистанционного мониторинга транспортных средств через специальный портал и мобильное приложение.

Между тем, УАЗ хочет стать народной маркой в Эфиопии, куда намечена поставка первой партии из 64 машинокомплектов. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, так ли перспективен рынок африканской страны, чтобы налаживать там производство российских машин.