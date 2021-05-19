Первое знакомство: чем удивил и расстроил обновленный IVECO Daily

И еще одна важная ремарка. Самые «тяжелые» модификации машины вполне могут конкурировать со среднетоннажными грузовиками — спасибо рамной конструкции и заднему приводу. Так, для перевозки крупногабаритных грузов можно заказать 7-тонный фургон, в который поместится без малого 20 кубометров груза — таким результатом не готов похвастаться никто из одноклассников. По грузоподъемности IVECO Daily также лидирует, поскольку способен взять на борт до пяти тонн.

Дизельных двигателей, по большому счету, два — объемом 2,3 и 3 литра, но они перекрывают диапазон мощностей от 136 до 210 л. с. Все моторы отвечают только эконормам стандарат «Евро-6», а это значит, что машину придется заправлять «мочевиной» — 32,5-процентным водным раствором под названием AdBlue. И наверняка наши перевозчики начнут ставить «обманки» — это стоит 15—20 тысяч рублей, но выхлоп становится «грязным»…

Поэтому итальянцы решились предлагать метановый вариант: его трехлитровый силовой агрегат Natural Power EEV выдает 136 л. с. И, учитывая нынешнюю стоимость дизтоплива, этот вариант наверняка придется по вкусу покупателям. Тем более, что для версии CNG тоже можно заказать 8-диапазонный «автомат» марки ZF.