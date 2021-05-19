Первое знакомство: чем удивил и расстроил обновленный IVECO Daily

В первую очередь распознать рестайлинговый IVECO Daily поможет полностью светодиодная оптика. Новые фары, рассчитанные на весь срок службы автомобиля, увеличили эффективность ближнего и дальнего света на 12%, а восприятие освещенности водителем — на 15%. Завершают образ увеличенная радиаторная решетка и новый передний бампер, который состоит из трех деталей, поэтому при легком ДТП ремонт обойдется дешевле.
В салоне появился слегка приплюснутый снизу руль — удобно, когда водителю приходится часто выходить из кабины. Панель приборов украсил небольшой цветной дисплей, а вместо стандартной «магнитолы» можно заказать продвинутый медиакомплекс. А вот подрессоренное водительское сиденье есть во всех комплектациях, включая базовую!
Вообще, создавая коммерческий транспорт, IVECO старается следовать «легковым» трендам. Скажем, в системе рулевого управления появился электрический усилитель. Благодаря этому Daily теперь предлагает множество электронных ассистентов, включая, например, систему стабилизации, которая «выравнивает» грузовик при сильном боковом ветре.
Впрочем, не факт, что наши перевозчики захотят «набивать» свои грузовички всеми электронными опциями… Но фирменное приложение для смартфона заказать определенно стоит. Оно собирает подробные данные по многим параметрам (включая, разумеется, расход топлива) и даже проставляет водителю баллы, оценивая экономичность езды.
Что касается грузовых возможностей, то Daily предлагает выбрать длину кузова (от 2510 до 6190 мм), объем грузового отсека (от 12 до 19,6 кубометра), размер колесной базы (3520–5100 мм), а также полную разрешенную массу (от 3,5 до 7,2 тонны). Кроме того, в гамме присутствуют двухрядная кабина и двускатная ошиновка. В общем, подобрать подходящую конфигурацию проблемы не составит.
И еще одна важная ремарка. Самые «тяжелые» модификации машины вполне могут конкурировать со среднетоннажными грузовиками — спасибо рамной конструкции и заднему приводу. Так, для перевозки крупногабаритных грузов можно заказать 7-тонный фургон, в который поместится без малого 20 кубометров груза — таким результатом не готов похвастаться никто из одноклассников. По грузоподъемности IVECO Daily также лидирует, поскольку способен взять на борт до пяти тонн.
Дизельных двигателей, по большому счету, два — объемом 2,3 и 3 литра, но они перекрывают диапазон мощностей от 136 до 210 л. с. Все моторы отвечают только эконормам стандарат «Евро-6», а это значит, что машину придется заправлять «мочевиной» — 32,5-процентным водным раствором под названием AdBlue. И наверняка наши перевозчики начнут ставить «обманки» — это стоит 15—20 тысяч рублей, но выхлоп становится «грязным»…
Поэтому итальянцы решились предлагать метановый вариант: его трехлитровый силовой агрегат Natural Power EEV выдает 136 л. с. И, учитывая нынешнюю стоимость дизтоплива, этот вариант наверняка придется по вкусу покупателям. Тем более, что для версии CNG тоже можно заказать 8-диапазонный «автомат» марки ZF.
Увы, но стоят машины итальянской сборки дорого — от 2 900 000 рублей. При этом российский офис марки хочет завлекать клиентов бесплатным(!) ТО на протяжении двух лет, а также рекордным межсервисным интервалом на уровне 25 000 километров. Плюс ивековцы клянутся, что располагают большим запасом автомобилей, тогда как конкуренты испытывают жесточайший дефицит поставок.
А кроме высокрой цены нам не понравилось и то, что в правой части передней панели прилажена огромная грубая колонка (на фото): в утонченном салоне итальянского кроя её совершенно не место! Оказывается, это извещатель системы ЭРА-ГЛОНАСС. Пожалуй, при таких ценах можно было бы найти решение поизящнее…
Главный конкурентом «маленького» IVECO была, есть и будет «Газель». И на этой неделе ГАЗ презентует ее новое поколение под названием «Газель NN». Портал «АвтоВзгляд» одним из первых узнал, чем грядущая новинка удивит отечественных транспортников.