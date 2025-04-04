Эксперт объяснил, почему не стоит перекрашивать кузов из-за сколов и царапин

Многие водители задумываются о том, чтобы перекрасить ту или иную кузовную деталь из-за царапин, потертостей или сколов — да, придется заплатить, зато будет выглядеть как новая. Однако эксперты рекомендуют прежде хорошенько подумать, поскольку тут не все так однозначно.

Как в беседе с «Российской газетой» сказал директор «Рольф Автогарант» Алексей Крюков, покраска детали — это довольно дорогой и сложный процесс, подразумевающий разбор элемента, зачистку до металла, нанесение грунта, базы и лака, сушку, а также полировку и сборку. И даже квалифицированные специалисты не всегда «попадают» в оттенок. Особенно, если автомобиль не новый, и краска уже успела «выгореть».

Но даже если работу выполнят идеально, перекраска в дальнейшем легко определится толщиномером. А это вызовет множество вопросов у потенциальных покупателей, когда вы решите избавиться от машины. Возможно, придется немного подвинуться в цене, ведь автомобили с «родным» покрытием имеют большую ценность на вторичке. И есть еще одна причина отказаться от процедуры — перекрашенные детали хуже защищены от коррозии.

Что же тогда делать, если хочется устранить дефекты? Первый вариант — точечно использовать карандаш или кисточку, чтобы замаскировать царапину или скол. Второй — нанести защитное покрытие, которое не только устранит мелкие повреждения, но и укрепит ЛКП. Кроме того, эксперт настоятельно рекомендует чаще мыть и полировать кузов. А еще — оклеить особо «опасные» зоны пленкой.