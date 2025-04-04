5

Эксперт объяснил, почему не стоит перекрашивать кузов из-за сколов и царапин

Лучше нанести защитное покрытие или выбрать точечный ремонт

Многие водители задумываются о том, чтобы перекрасить ту или иную кузовную деталь из-за царапин, потертостей или сколов — да, придется заплатить, зато будет выглядеть как новая. Однако эксперты рекомендуют прежде хорошенько подумать, поскольку тут не все так однозначно.

Поделиться
Автор
Кристина Извекова

Изображение Эксперт объяснил, почему не стоит перекрашивать кузов из-за сколов и царапин

Как в беседе с «Российской газетой» сказал директор «Рольф Автогарант» Алексей Крюков, покраска детали — это довольно дорогой и сложный процесс, подразумевающий разбор элемента, зачистку до металла, нанесение грунта, базы и лака, сушку, а также полировку и сборку. И даже квалифицированные специалисты не всегда «попадают» в оттенок. Особенно, если автомобиль не новый, и краска уже успела «выгореть».

Но даже если работу выполнят идеально, перекраска в дальнейшем легко определится толщиномером. А это вызовет множество вопросов у потенциальных покупателей, когда вы решите избавиться от машины. Возможно, придется немного подвинуться в цене, ведь автомобили с «родным» покрытием имеют большую ценность на вторичке. И есть еще одна причина отказаться от процедуры — перекрашенные детали хуже защищены от коррозии.

Что же тогда делать, если хочется устранить дефекты? Первый вариант — точечно использовать карандаш или кисточку, чтобы замаскировать царапину или скол. Второй — нанести защитное покрытие, которое не только устранит мелкие повреждения, но и укрепит ЛКП. Кроме того, эксперт настоятельно рекомендует чаще мыть и полировать кузов. А еще — оклеить особо «опасные» зоны пленкой.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует