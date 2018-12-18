5 ситуаций, когда можно внезапно лишиться своей машины

Каждый раз выезжая из двора на своей машине, мы редко задумываемся, что в любой точке маршрута у нас есть риск внезапно ее лишиться. Причин для этого может быть несколько. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, при каких условиях водителю грозит расставание со своей «ласточкой».
Чаще всего риск внезапно потерять свое «движимое имущество» в любое время дня и ночи возникает при нарушении ПДД. Речь идет о пяти пунктах Правил: стоянка в запрещенном месте, отсутствие необходимых документов — водительского удостоверения или свидетельства о регистрации, неисправность в тормозной системе или рулевом управлении, неправильная транспортировка опасных грузов и, конечно же — езда в нетрезвом виде. За все эти беззакония вашу машину могут эвакуировать на штрафную стоянку. Иногда без вашего ведома. Утешает одно — всегда есть шанс вернуть свое сокровище на колесах, предварительно заплатив штраф.
ДТП
Увы, не секрет, что на любом маршруте от ДТП не застрахован ни один водитель. А происшествия бывают самые разные — главное, чтобы в итоге люди оставались целы и невредимы. Это весьма веский признак для оптимизма, даже если ваша машина после аварии не подлежит восстановлению. Обычно такое случается, когда непоправимо деформируется главная ее деталь — кузов. В таком случае мастер сервиса констатирует физическую гибель вашего «железного друга». Самое печальное, что это будет расставание уже навсегда.
Изъятие и арест
Лишиться собственного автотранспорта можно по инициативе судебных приставов, которые вправе его арестовать в случае длительной задолженности перед властными органами: в связи с неуплатой штрафов ГИБДД, налогов и коммунальных платежей. Кроме того, право обратиться в судебные органы имеется и у кредиторов в случае длительной просрочки по возмещению банковских займов без объяснения причин.
Судебные приставы могут арестовать автомобиль, чтобы банк потом выставил его на аукцион. А еще изъятию подлежит машина, приобретенная за рубежом, в случае нарушения правил ее растаможивания.
Стражи порядка
Но даже если вы соблюдаете ПДД и ничего никому не должны, у вас в любой момент имеют право забрать машину стражи порядка. Это предусмотрено и в ПДД (пункт 2.3.3), и в Законе РФ «О полиции».
Главное, чтобы представитель органов не забывал о целях использования чужого авто, поскольку он это может сделать только в определенных исключительных случаях: для пресечения преступлений, погони за преступником или подозреваемым, доставки в больницу пострадавших и даже для буксировки с места ДТП поврежденного транспорта. Имейте в виду, что по закону правоохранительные органы обязаны возместить автовладельцу расходы за причиненный материальный ущерб.
Угон
Если вы содержите машину в отличном состоянии, да к тому же она еще востребована на рынке, у вас имеются все шансы попасть на мушку угонщикам. С их помощью вы также можете расстаться со своей «ласточкой». Хотя в последнее время этот вид преступлений в целом по стране сокращаются: в текущем году количество угонов в сравнении с 2016-м упало вдвое. Но расслабляться и пренебрегать средствами защиты от автоворов все равно не стоит.
Особенно если у вас новенькая LADA или другой популярный представитель бюджетного сегмента — их угоняют чаще всего. К сожалению, шансов вернуть машину немного — большинство сразу разбираtтся на запчасти для дальнейшей продажи.