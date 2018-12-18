5 ситуаций, когда можно внезапно лишиться своей машины

Штрафстоянка

Чаще всего риск внезапно потерять свое «движимое имущество» в любое время дня и ночи возникает при нарушении ПДД. Речь идет о пяти пунктах Правил: стоянка в запрещенном месте, отсутствие необходимых документов — водительского удостоверения или свидетельства о регистрации, неисправность в тормозной системе или рулевом управлении, неправильная транспортировка опасных грузов и, конечно же — езда в нетрезвом виде. За все эти беззакония вашу машину могут эвакуировать на штрафную стоянку. Иногда без вашего ведома. Утешает одно — всегда есть шанс вернуть свое сокровище на колесах, предварительно заплатив штраф.

ДТП

Увы, не секрет, что на любом маршруте от ДТП не застрахован ни один водитель. А происшествия бывают самые разные — главное, чтобы в итоге люди оставались целы и невредимы. Это весьма веский признак для оптимизма, даже если ваша машина после аварии не подлежит восстановлению. Обычно такое случается, когда непоправимо деформируется главная ее деталь — кузов. В таком случае мастер сервиса констатирует физическую гибель вашего «железного друга». Самое печальное, что это будет расставание уже навсегда.