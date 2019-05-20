Как 100 рублей помогут быстро удалить царапины за ручкой двери авто

Затертая водительская ручка двери и, особенно, площадка под ней способны испортить настроение любому автовладельцу. А ведь проблему можно решить за несколько минут! Как это сделать, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

Следы эксплуатации на современных авто проявляются почти мгновенно: кредит еще не выплачен, а машина уже «просится на косметику». Вина за эту неприятную особенность целиком и полностью лежит на автопроизводителях: тонкий слой лака и краски быстро «стареет», автомобиль теряет первозданный лоск и просится на замену. Ничего не поделаешь, миром четырехколесных ныне правит маркетинг.

Самая популярная дверная ручка — водительская — особенно сильно подвержена этой хвори: как не старайся, а выштамповка под ней уже через несколько месяцев покрывается паутинкой мелких царапин. Неужели придется заплатить за полировку с разборкой? Место столь неудобное, что машинкой без полного демонтажа ручкой никак не подлезть!

Но нас так просто не возьмешь: русскоязычный сегмент всемирной паутины подсказывает простое и бюджетное решение. Из вложений потребуется только тюбик зубной пасты за 50—100 рублей, чистая ветошь да 15 минут времени. И царапины исчезнут.

Прежде всего, следует хорошо промыть и обезжирить поверхность: повреждения под ручкой двери, как правило, наносятся кольцами и перчатками, поэтому страдает только верхний слой лака. Убрав грязь и отложения, можно приступать к локальной полировке. Наносим тонкий слой самого распространенного абразивного средства и круговыми движениями максимально возможного радиуса начинаем полировать. Не стоит экономить зубную пасту: промывая поврежденное место водой, можно точнее и быстрее провести обработку. И, как следствие, быстрее закончить!

Прогресс будет заметен уже после первого нанесения, а через 10—15 минут царапины пропадут. Главное в этом вопросе не перестараться и не содрать весь лак. Поэтому полировать нужно аккуратными движениями фактически без применения усилий.

Зубная паста — легкое абразивное средство, которое поможет убрать мелкие и неглубокие царапины на пластике и кузове, оптике и даже стеклах. Но надеяться на нее в тяжелых и запущенных случаях не следует. Дело в том, что «стоматологический абразив» изначально создан для других целей, поэтому никогда в полной мере не сможет заменить профессиональные полировальные составы. Их, к слову, лучше покупать на развес в специализированных магазинах и сразу же использовать, не давая полировальной пасте высохнуть. В таком случае эффект будет куда более ощутимым.

автосервис, ремонт, лайфхак
20 мая 2019
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