Как 100 рублей помогут быстро удалить царапины за ручкой двери авто

Следы эксплуатации на современных авто проявляются почти мгновенно: кредит еще не выплачен, а машина уже «просится на косметику». Вина за эту неприятную особенность целиком и полностью лежит на автопроизводителях: тонкий слой лака и краски быстро «стареет», автомобиль теряет первозданный лоск и просится на замену. Ничего не поделаешь, миром четырехколесных ныне правит маркетинг.

Самая популярная дверная ручка — водительская — особенно сильно подвержена этой хвори: как не старайся, а выштамповка под ней уже через несколько месяцев покрывается паутинкой мелких царапин. Неужели придется заплатить за полировку с разборкой? Место столь неудобное, что машинкой без полного демонтажа ручкой никак не подлезть!

Но нас так просто не возьмешь: русскоязычный сегмент всемирной паутины подсказывает простое и бюджетное решение. Из вложений потребуется только тюбик зубной пасты за 50—100 рублей, чистая ветошь да 15 минут времени. И царапины исчезнут.