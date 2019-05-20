Предметы, которые крайне опасно оставлять в салоне машины, особенно летом

Первым в списке «артефактов», которые нельзя оставлять в машине без присмотра, следует назвать всевозможные электрические устройства, подключаемые к разъему прикуривателя.

Имеются в виду всевозможные «зарядники» для телефонов, «разветвители» и прочие аппараты такого типа. Нельзя забывать, что подавляющее большинство их производится в Китае и прочих азиатских странах, и их конструкция порой такова, что они постоянно греются, будучи включенными в электросистему машины — даже когда не производится зарядка гаджета.

Оставленный без присмотра «в розетке» зарядник может в конце концов разогреться до температуры плавления пластмассы. Испорченный растекшимся пластиком интерьер машины — это еще минимальный урон, который возможен в такой ситуации.

Второй «салонный диверсант» на первый взгляд совершенно безобиден: ну как можно ожидать пакостей от симпатичного ароматизатора воздуха? Однако ароматизаторы имеют привычку иногда течь. Когда из-за перегрева на солнце, когда из-за мороза зимой, но корпус дает трещину и ароматическая жидкость вытекает.