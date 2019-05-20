Предметы, которые крайне опасно оставлять в салоне машины, особенно летом

laishevskyi.ru
Не без оснований считается, что именно летом из-за оставленных в салоне транспортного средства вещей и гаджетов его владелец можно получить изрядный клубок проблем. Но и в холодное время года они могут возникнуть с не меньшим «успехом».
Максим Строкер

Первым в списке «артефактов», которые нельзя оставлять в машине без присмотра, следует назвать всевозможные электрические устройства, подключаемые к разъему прикуривателя.

Имеются в виду всевозможные «зарядники» для телефонов, «разветвители» и прочие аппараты такого типа. Нельзя забывать, что подавляющее большинство их производится в Китае и прочих азиатских странах, и их конструкция порой такова, что они постоянно греются, будучи включенными в электросистему машины — даже когда не производится зарядка гаджета.

Оставленный без присмотра «в розетке» зарядник может в конце концов разогреться до температуры плавления пластмассы. Испорченный растекшимся пластиком интерьер машины — это еще минимальный урон, который возможен в такой ситуации.

Второй «салонный диверсант» на первый взгляд совершенно безобиден: ну как можно ожидать пакостей от симпатичного ароматизатора воздуха? Однако ароматизаторы имеют привычку иногда течь. Когда из-за перегрева на солнце, когда из-за мороза зимой, но корпус дает трещину и ароматическая жидкость вытекает.

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При попадании на пластмассу или кожу автомобильного салона она вступает в химическую реакцию. В результате такой «ароматизации» возникают изрядные «шрамы», устранить которые бывает просто невозможно.

Не менее коварны и всевозможные баллоны под давлением. Речь идет о лаках для волос, баллончиках с краской, упаковках со «строительной пеной» и т. п. «Прожарка в духовке», то есть в авто, припаркованном под палящим солнцем, порой приводит к разгерметизации «пшикалки». Автор этих строк был свидетелем случая, когда в кармане двери машины товарища активно потек перцовый газовый баллончик. Хорошо, что дело было не на ходу и происходило все на территории дачного участка…

Не стоит, кстати, списывать со счетов и простые бутылки с безопасной водой. По интернету время от времени начинают циркулировать страшилки о том, как стеклянный сосуд с «аш-два-о» под лобовым стеклом послужил линзой, сфокусировавшей солнечные лучи и воспламенившей обшивку салона машины. В подобные душераздирающие истории верится с трудом. Однако однажды ваш корреспондент лично наблюдал, как под такой бутылкой размяк от нагрева и промялся пластик под лобовым стеклом вазовской «пятерки».

технология, ремонт, автосалоны, техническое обслуживание, автохимия
20 мая 2019
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