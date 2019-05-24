Самый простой и дешевый способ почистить кондиционер в автомобиле

Первым делом следует снять салонный фильтр и проинспектировать его состояние: замена этого расходника в конце отопительного сезона никогда не бывает лишней, а его мойка и чистка не принесет должного эффекта. Скорее наоборот: не просушенный до конца, он только усугубит проблему. Так что смело покупаем новый салонный фильтр, благо, стоит он недорого, и приступаем непосредственно к процессу очистки.

Сначала немного теории. Главный источник неприятного запаха и спор плесени — это не трубки и не воздуходувы, а спрятанный в глубине под торпедо испаритель, который со временем наполняется конденсатом и становится идеальным убежищем для всех известных человеку грибков, палочек и прочих возбудителей смертельных заболеваний. Там влажно и тепло, так что долго ожидать появления бацилл не придется — уже через 2—3 года эксплуатации автомобиля в российских условиях наступает пора чистки кондиционера.

Если автомобиль совсем еще юн, то можно воспользоваться многочисленными спреями, позволяющими просто и быстро сделать очистку своими силами: задраив окна, заводим двигатель, включаем кондиционер в режиме «фокстрот» и активируем рециркуляцию воздуха. Баллон с химией необходимо установить перед водительским креслом и запустить орошение. Время работы написано в инструкции, а после завершения процедуры, «внутрянку» нужно как следует проветрить и поставить новый салонный фильтр. Ничего сложно и трудозатратного. При должной сноровке и желании можно уложиться в 45 минут.