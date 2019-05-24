Самый простой и дешевый способ почистить кондиционер в автомобиле

Система кондиционирования после зимы представляет собой источник разнообразной плесени, рассадник микробов и огромный пылесборник. Аллергику и астматику можно сразу вызывать «скорую», а здоровый человек, возможно, доедете до больницы самостоятельно. Как навести порядок в скрытых под торпедо трубках и вычистить испаритель, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Первый запуск такой желанной в душной и жаркой пробке прохлады, может закончиться плачевно. После зимы, когда система находилась в состоянии постоянного накопления конденсата, а кондиционер не включали на протяжении долгих месяцев, появятся неприятные запахи. Бактерии и споры плесени, которые в огромном количестве развелись в испарители и трубках, помимо вони, вызывают множество болезней и хворей. Особенно такой «воздух» опасен для детей. Одним словом, предстоит большая уборка системы кондиционирования, без которой эксплуатация автомобиля становится вредной для здоровья.
Безусловно, можно отдать операцию на откуп профессионалам. Но за процедуры придется заплатить, а их стоимость может стать неприятным сюрпризом. Выход один: надеть резиновые перчатки и сделать все самостоятельно. Как ни странно, дорогостоящая чистка кондиционера, как правило, подвластна каждому обладателю авто, кто уже знает с какой стороны подойти к отвертке.
Первым делом следует снять салонный фильтр и проинспектировать его состояние: замена этого расходника в конце отопительного сезона никогда не бывает лишней, а его мойка и чистка не принесет должного эффекта. Скорее наоборот: не просушенный до конца, он только усугубит проблему. Так что смело покупаем новый салонный фильтр, благо, стоит он недорого, и приступаем непосредственно к процессу очистки.
Сначала немного теории. Главный источник неприятного запаха и спор плесени — это не трубки и не воздуходувы, а спрятанный в глубине под торпедо испаритель, который со временем наполняется конденсатом и становится идеальным убежищем для всех известных человеку грибков, палочек и прочих возбудителей смертельных заболеваний. Там влажно и тепло, так что долго ожидать появления бацилл не придется — уже через 2—3 года эксплуатации автомобиля в российских условиях наступает пора чистки кондиционера.
Если автомобиль совсем еще юн, то можно воспользоваться многочисленными спреями, позволяющими просто и быстро сделать очистку своими силами: задраив окна, заводим двигатель, включаем кондиционер в режиме «фокстрот» и активируем рециркуляцию воздуха. Баллон с химией необходимо установить перед водительским креслом и запустить орошение. Время работы написано в инструкции, а после завершения процедуры, «внутрянку» нужно как следует проветрить и поставить новый салонный фильтр. Ничего сложно и трудозатратного. При должной сноровке и желании можно уложиться в 45 минут.
Но подобный метод очистки имеет место быть исключительно у «гарантийного» авто. Если «железному коню» уже более трех лет, то нужны более действенный средства. Они выполнены в виде флакона с пеной: с помощью пластиковой трубки, которая идет в комплекте к моющему средству, наполняем воздуховоды и трубы вентиляции и оставляем «откиснуть» на прописанное в инструкции время. Потом «гоняем» кондей в разных режимах и как следует проветриваем авто.
У всех вышеперечисленных методик есть один существенный недостаток: средства очистки в ярких банках стоят денег, а порой и немалых. Поэтому вместе с осознанием необходимости «уборки кондиционера» появились народные методы и народные же средства — различные дешевые препараты, применяемые для дезинфекции помещений и медицинских приборов. Самое простое и действенное — хлоргексидин.
Его раствор можно приобрести в любой аптеке, а разбавив купленный состав спиртом, мы получим действенную химию для очистки даже самого запущенного кондиционера. При открытых дверях включаем кондиционер в максимальный режим и распыляем полученное средство в отверстие под воздушным фильтром. Бюджет не превысит сумму карманных денег у ребенка, а эффект — лучше, чем у «заморских» бутылочек. Единственный неприятный аспект — фирменный больничный запах, который не выветрится за один день.