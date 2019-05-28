Что делать, если летом стали активно запотевать фары в авто

Фары — глаза вашего автомобиля, а равно и ваши глаза. Поэтому любую неисправность, возникшую в них, нужно устранять не медля. Перегорела лампочка — не ленитесь — меняйте. Тем более, что сделать это, в большинстве автомобилей, совершенно не трудно. А вот чтобы побороть запотевание фар — придется немного повозиться.
Поверьте, безопасность пешеходов, ваша безопасность и безопасность ваших близких стоит того, чтобы побороть потливую оптику. К тому же, устранив причину запотевания самостоятельно, вы сможете сохранить ваш кошелек пузатым.
Причина запотевания банальна — фары разгерметизировались. Причиной тому может быть, как трещина в корпусе, так и рассохшийся герметик или заводской брак. В зависимости от истории возникновения запотевания, нужно выбрать и способ «лечения» недуга.
Впрочем, сперва фару надо снять. На некоторых автомобилях фара снимается легко, без необходимости снимать бампер. Там, где бампер все же нужно демонтировать, придется повозиться и потратить время, а заодно проверить на крепость свои нервы.
Если фары разгерметизировались по причине трещины в корпусе (после ДТП старую фару установили обратно, не рассмотрев детально на повреждения), то трещину нужно запаять. Для этого подойдет обычный паяльник и кусок пластика. Далее пластик нужно разогреть и напаять на место, где образовалась трещина. Да, не забудьте перед этим как следует просушить фару.
Если причина разгерметизации в рассохшемся герметике (любом другом уплотнителе) или его не качественном заводском нанесении, то фару надо разобрать. Далее, необходимо зачистить место нанесения или укладки герметизирующего материала и обезжирить. Затем, нанести герметик (или установить уплотнительную прокладку) на место соединения, и, после того, как герметик подсохнет, установить фару на место. Если вы сделали все верно, ваш фары больше не будут запотевать.
Относитесь к автомобилю так, как к самому себе. Следите за его здоровьем, а взамен он сохранит здоровье вам и вашим близким.