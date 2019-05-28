Что делать, если летом стали активно запотевать фары в авто

Поверьте, безопасность пешеходов, ваша безопасность и безопасность ваших близких стоит того, чтобы побороть потливую оптику. К тому же, устранив причину запотевания самостоятельно, вы сможете сохранить ваш кошелек пузатым.

Причина запотевания банальна — фары разгерметизировались. Причиной тому может быть, как трещина в корпусе, так и рассохшийся герметик или заводской брак. В зависимости от истории возникновения запотевания, нужно выбрать и способ «лечения» недуга.

Впрочем, сперва фару надо снять. На некоторых автомобилях фара снимается легко, без необходимости снимать бампер. Там, где бампер все же нужно демонтировать, придется повозиться и потратить время, а заодно проверить на крепость свои нервы.