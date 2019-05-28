Что делать, если от гаишника пахнет алкоголем

Наверняка найдется немало опытных водителей, которым приходилось встречать на дороге доблестных сотрудников ДПС с подозрительно красными глазами, особенной манерой речи и запахом перегара изо рта. Представьте, что где-нибудь далеко от дома, в незнакомой сельской местности вас останавливает полицейский с явными признаками опьянения и обвиняет вас в правонарушении. Что делать в такой ситуации, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Если нетрезвое состояние инспектора выдает только легкий запах перегара изо рта, но при этом он ведет себя адекватно, вежливо и в соотвествии с законом, то дальнейшие действия водителя будут зависеть от его принципиальности.
Например, бескомпромиссный правдолюб непременно запасется нервами и терпением и затеет законный процесс привлечения к ответственности нерадивого сотрудника. Но большинство граждан скорее всего молча уедут и будут всю жизнь рассказывать друзьям и знакомым о веселой встрече с нетрезвым, но вежливым гаишником.
Если же представитель закона явно неадекватен, с трудом говорит, еле держится на ногах, и у вас нет уверенности, что он не потеряет ваши документы или не натворит других дел, то вам все-таки придется пожертвовать временем, чтобы начать жаловаться на него по полной программе. Ведь в неконтррлируемом состоянии любой человек социально опасен. И уж тем более — вооруженный страж порядка.
Прежде, чем звонить в экстренные службы или напрямую в местную дежурную часть, для верности лучше сразу набрать номер Службы собственной безопасности ГИБДД, чтобы получить от них детальные инструкции, что вам необходимо делать в создавшейся ситуации. Контакты местных подразделений нетрудно найти в интернете.
Если же вы сразу позвоните в дежурную часть с законным требованием провести медицинское освидетельствование подозреваемого сотрудника на наличие алкоголя, то вас навестят его сослуживцы и не исключено, что они попытаются спасти коллегу и замять конфликт по своим наработанным схемам. Именно поэтому для начала лучше зафиксировать ваш сигнал в Службе собственной безопасности.
Согласно ст. 49 «Дисциплинарного устава органов внутренних дел РФ», для привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности за пребывание на службе в состоянии алкогольного опьянения требуется подтверждение этого факта результатами медицинского освидетельствования. В случае отказа подозреваемого от этой процедуры, достаточно показаний не менее двух свидетелей.
Поэтому смело пишите заявление с указанием имен, фамилий и званий всех присутствующих должностных лиц. В случае их неправомерных действий не забудьте подробно указать это в документе.
Имейте в виду — как уже сказано было выше, кроме ваших показаний об алкогольном опьянении полицейского, в заявлении должно быть, как минимум, еще одно свидетельство от другого лица. Этот документ в двух экземплярах необходимо отвезти в дежурную часть, где он должен быть завизирован. Конечно же, в качестве доказательств никогда не помешает видеосъемка, приложенная к заявлению.
Ведь в случае пьянства «при исполнении» перед сотрудником маячит перспектива навсегда распрощаться с карьерой полицейского, так как это считается грубым нарушением служебной дисциплины. За дальнейшим разбирательством по вашему ходатайству лучше следить вместе с представителями Общественного совета при МВД России, с которыми можно связаться по телефону (800) 250–85–02.