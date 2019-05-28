Что делать, если от гаишника пахнет алкоголем

Если нетрезвое состояние инспектора выдает только легкий запах перегара изо рта, но при этом он ведет себя адекватно, вежливо и в соотвествии с законом, то дальнейшие действия водителя будут зависеть от его принципиальности.

Например, бескомпромиссный правдолюб непременно запасется нервами и терпением и затеет законный процесс привлечения к ответственности нерадивого сотрудника. Но большинство граждан скорее всего молча уедут и будут всю жизнь рассказывать друзьям и знакомым о веселой встрече с нетрезвым, но вежливым гаишником.

Если же представитель закона явно неадекватен, с трудом говорит, еле держится на ногах, и у вас нет уверенности, что он не потеряет ваши документы или не натворит других дел, то вам все-таки придется пожертвовать временем, чтобы начать жаловаться на него по полной программе. Ведь в неконтррлируемом состоянии любой человек социально опасен. И уж тем более — вооруженный страж порядка.