Зачем нужны черные точки по краям лобового стекла автомобиля

Если присмотреться к лобовому или заднему стеклу в машине, то по его краям можно заметить узорчатую полоску шириной от 1,5 до 3 см в виде тонкой сплошной линии и кружочков разного размера. Далеко не все знают, что сделано это не ради одной только красоты, но и с определенной практической целью, о которой расскажет портал «АвтоВзгляд».
Эти черные точки называются «фриты». Они представляют собой капельки керамической краски, которые наносят на поверхность стекла трафаретным способом, а потом подвергают их термообработке в специальной печи. Наощупь этот слой имеет шероховатую поверхность, и его уже невозможно смыть ни водой, ни чистящими средствами.
Фриты на стекле выполняет сразу несколько важных функций. Основная задача керамического слоя заключается в защите полиуретанового клея-герметика, с помощью которого стекло крепится к кузову, от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
Герметик также препятствует попаданию влаги в салон автомобиля, и к тому же на шероховатой поверхности фритов клей лучше фиксируется на стекле. А под действием ультрафиолета он быстро теряет свои свойства и приходит в негодность.
Кроме того, черная керамическая полоса выполняет еще и эстетическую функцию. При монтаже стекла герметик наносится валиком на его края, распределяясь по всему периметру неравномерно. Черная полоса скрывает разную толщину клея и подтеки, иначе бы они хорошо просматривались сквозь прозрачное стекло. А выглядит это совсем неаккуратно.
Еще одно полезное свойство фритов — сглаживание резкого светового контраста на стыке стекла и кузова. Иначе при ярких солнечных лучах эффект ослепления для водителя был бы гораздо сильнее.
С той же целью черные точки обычно сконцентрированы в верхней средней части лобового стекла в районе зеркала заднего вида. В этом месте они затемняют его и задерживают солнечные лучи, которые могли бы ослепить водителя при использовании зеркала во время движения. Иными словами, керамический слой выполняет ту же функцию, что и солнцезащитные козырьки.