Зачем нужны черные точки по краям лобового стекла автомобиля

Эти черные точки называются «фриты». Они представляют собой капельки керамической краски, которые наносят на поверхность стекла трафаретным способом, а потом подвергают их термообработке в специальной печи. Наощупь этот слой имеет шероховатую поверхность, и его уже невозможно смыть ни водой, ни чистящими средствами.

Фриты на стекле выполняет сразу несколько важных функций. Основная задача керамического слоя заключается в защите полиуретанового клея-герметика, с помощью которого стекло крепится к кузову, от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.

Герметик также препятствует попаданию влаги в салон автомобиля, и к тому же на шероховатой поверхности фритов клей лучше фиксируется на стекле. А под действием ультрафиолета он быстро теряет свои свойства и приходит в негодность.