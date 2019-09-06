Почему антифриз в машине надо менять чаще, чем рекомендует производитель

Большинство водителей меняют антифриз только в случае замены одного из элементов системы охлаждения либо ремонта двигателя. А зачем лезть лишний раз, если не замерзает и не кипит? Вторят им и производители: мол, жижа гигроскопична, проходит 150 000 км, следующий хозяин автомобиля должен этим грязным делом заниматься. А потом случается перегрев мотора, лопаются шланги, а на СТО вам улыбаются в два раза шире. Еще бы, «золотой» клиент прибыл!
Мы заглянули в систему охлаждения нового автомобиля, которому до окончания гарантийного срока еще крутить и крутить километры. И ужаснулись: такой бурды, грязи и отложений там быть не может. Откуда же все это? Дьявол кроется в том, что авто эксплуатируется в городе, часто стоит в пробках, а система охлаждения работает в экстремальном режиме. Спросите у тех, кто любит тяжелое бездорожье и «зубастую» резину, что значит этот термин. Добавим сюда кондиционер, забитый тополиным пухом и грязью радиатор — получается настоящий ад для силовой установки.
Мало того, что антифриз начинает «изнашиваться» вдвое быстрее, так сюда же следует отнести аналогичную ситуацию со шлангами, расширительными бачками и всеми сочленениями системы. В результате внутри радиатора и шлангов начинает образовываться налет и осадок, которые забивает «круги» и выводит весь «организм» из строя.
Вывод прост: купили подержанный автомобиль — проведите диспансеризацию с последующей обязательной заменой антифриза. Новый автомобиль, к слову, должен подвергаться такой процедуре каждые три года без оглядки на пробег. При этом существует простая и действенная методика, по которой можно продиагностировать необходимость замены.
Она действительно проста: интегрируем в систему топливной фильтр от карбюраторного «Жигуля», который уже через 20—30 км он покажет, насколько велика потребность машины в лечении.
Что должно входить в замену антифриза? Сливаем бурду, в которую превратилась охлаждающая жидкость, в отдельный бачок. Помните — это лютый яд, пары которого невероятно вредны для организма. Поэтому перчатки и респиратор — обязательное условие для данной процедуры. Опустошив систему, отставим тару с отравой подальше и заполним систему смесью дистиллированной воды и лимонной кислоты в пропорции 100 грамм «лимонки» на пять литров H2O. Пока еще тепло, нужно воспользоваться погодной аномалией и проехать на автомобиле около 30 км, чтобы хорошо промыть систему. После сливаем полученное в тот же бак и повторяем все сначала: дистиллированная вода, лимонная кислота, 30 км.
Только после всех манипуляций, вдумчиво оценив прозрачность и внешний вид «второго кипячения», можно заливать новую охлаждающую жидкость и продолжить эксплуатацию автомобиля в своем ритме. Во время проведения процедур также нужно осмотреть шланги на предмет деформаций и разрывов.
Превентивный ремонт и диагностические процедуры — первый и важнейший шаг к экономии. Только так можно добиться от автомобиля заявленной надежности и высокого ресурса. Иначе — СТО и широкая улыбка мастера-приемщика.