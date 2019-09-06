Почему антифриз в машине надо менять чаще, чем рекомендует производитель

Мы заглянули в систему охлаждения нового автомобиля, которому до окончания гарантийного срока еще крутить и крутить километры. И ужаснулись: такой бурды, грязи и отложений там быть не может. Откуда же все это? Дьявол кроется в том, что авто эксплуатируется в городе, часто стоит в пробках, а система охлаждения работает в экстремальном режиме. Спросите у тех, кто любит тяжелое бездорожье и «зубастую» резину, что значит этот термин. Добавим сюда кондиционер, забитый тополиным пухом и грязью радиатор — получается настоящий ад для силовой установки.

Мало того, что антифриз начинает «изнашиваться» вдвое быстрее, так сюда же следует отнести аналогичную ситуацию со шлангами, расширительными бачками и всеми сочленениями системы. В результате внутри радиатора и шлангов начинает образовываться налет и осадок, которые забивает «круги» и выводит весь «организм» из строя.

Вывод прост: купили подержанный автомобиль — проведите диспансеризацию с последующей обязательной заменой антифриза. Новый автомобиль, к слову, должен подвергаться такой процедуре каждые три года без оглядки на пробег. При этом существует простая и действенная методика, по которой можно продиагностировать необходимость замены.