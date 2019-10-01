Почему осенью особенно важно контролировать состояние протектора шин

Плохая видимость, сонливость, осенняя хандра — все это лишь верхушка айсберга роста аварийности в этот период. Осенью, как никогда, стоит обратить внимание на состояние шин на своем автомобиле, потому как именно в них может скрываться основная опасность. Особенно, если вы большой любитель шлифовать сухой асфальт в летние месяцы.
Все дело в эффекте аквапланирования. С ним сталкивались если не все, то большая часть автомобилистов при проезде луж на большой скорости. Водоотводящие канавки в шинах не успевают справиться со стремительно поступающей влагой и попросту не успевают осушить пятно контакта шины с асфальтом. В результате между шиной и дорогой возникает прослойка воды, которая, в зависимости от скорости проезда лужи, может как частично лишить автомобиль управляемости, так и полностью. А в случае с изношенными шинам водоотводящие канавки которых уже не такие глубокие, как на новых покрышках, ри иск потерять управляемость и тормоза гораздо выше.
Причем скорость, на которой возникает аквапланирование, так же снижается. В частности, изношенные шины теряют сцепление с дорогой при проезде лужи на скорости 75 км/ч. В то время, как самые приспособленные к работе на мокрой дороге новые шины теряют свои свойства лишь на 88 км/ч, а самые неприспособленные — на 81 км/ч.
Например, новая шины с глубиной протектора 8 мм при проезде лужи глубиной 3 мм на скорости 75 км/ч сохраняет 74% пятна контакта с дорогой. Шина с глубиной протектора 4 мм — 58%, изношенная шина, где глубина протектора 1,6 мм — всего 16%, а на скорости 125 км/ч — 6% (новая шина 47%)! Легко представить, как поведет себя изношенная шина, попав в лужу на таких скоростях, не имея водоотводящих канавок и полноценного сцепления с дорогой.
Все эти цифры довольно наглядны и не раз подтверждены экспертами шинной индустрии. Так что не стоит испытывать судьбу, раскатывая по осенним дорогам на «лысой» резине.