Почему осенью особенно важно контролировать состояние протектора шин

Плохая видимость, сонливость, осенняя хандра — все это лишь верхушка айсберга роста аварийности в этот период. Осенью, как никогда, стоит обратить внимание на состояние шин на своем автомобиле, потому как именно в них может скрываться основная опасность. Особенно, если вы большой любитель шлифовать сухой асфальт в летние месяцы.

Все дело в эффекте аквапланирования. С ним сталкивались если не все, то большая часть автомобилистов при проезде луж на большой скорости. Водоотводящие канавки в шинах не успевают справиться со стремительно поступающей влагой и попросту не успевают осушить пятно контакта шины с асфальтом. В результате между шиной и дорогой возникает прослойка воды, которая, в зависимости от скорости проезда лужи, может как частично лишить автомобиль управляемости, так и полностью. А в случае с изношенными шинам водоотводящие канавки которых уже не такие глубокие, как на новых покрышках, ри иск потерять управляемость и тормоза гораздо выше.