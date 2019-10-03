Почему не нужно переживать, заметив лужицу масла под машиной

В большинстве случаев, впервые о каких-то «масляных» проблемах под капотом автовладельцы узнают, заехав в автосервис по другому вопросу. Либо заметив под своей машиной лужицу или хотя бы несколько капель маслянистой жидкости, упавших на асфальте явно откуда-то из недр личного транспорта.
Все знают, что подобная течь может означать большие технические проблемы с машиной — вплоть до необходимости капитального ремонта «движка». Поэтому среднестатистический автовладелец, узрев ужасный маслянистый кружок, обычно испытывает изрядный стресс. И совершенно напрасно, на самом деле. Поскольку, например, источником маслянистого пятна на асфальте может оказаться вовсе не мотор.
Таким образом может проявиться протечка и из системы охлаждения, и из гидроусилителя рулевого управления, и из трансмиссии. Все это тоже достаточно серьезные неприятности. Но на фоне возможных проблем с мотором из-за потери смазки, это все ерунда — с точки зрения времени и ресурсов, необходимых на устранение по-настоящему серьезных «болячек» двигателя.
Но даже если источник масла на асфальте именно утечка моторного масла, сей факт еще не означает необходимости готовиться к внушительным тратам на ремонт. Надо просто открыть капот и выяснить — откуда именно течет смазка. Она может сочиться, например, из датчика давления масла.
Стоящая под ним прокладка тоже имеет свойство стареть и изнашиваться, открывая маслу путь во внешний мир. Или течь может обнаружиться из-под фильтра системы смазки. Если он чуток открутился или его перекосило (например, от удара при парковке на особо высоком бордюре). Чаще всего, подобная беда «лечится» более плотным закручиванием фильтра или его заменой.
В список масляных «родников» можно добавить износившуюся прокладку поддона картера двигателя. Устраняется такое заменой прокладки на новую или применением специализированного герметика.
Более неприятное известие — когда моторная смазка сочится через сальники коленвала или распредвала, например. Эти копеечные детальки тоже изнашиваются. Но их замена требует уже достаточно серьезной разборки мотора. Ну, а когда видно, что масло «поперло», как говорится, из всех щелей, вот тут — да, ситуация действительно серьезная. Возможно, конечно, дело просто в засорившейся вентиляции картера. Но окончательный диагноз может оказаться куда суровее и звучать, как «износ цилиндро-поршневой группы».
Из-за него газы из цилиндров прорываются в картер мотора, выдавливая смазку через все подряд прокладки и сальники. В последнем случае капитальный ремонт силового агрегата неизбежен.