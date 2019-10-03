Почему не нужно переживать, заметив лужицу масла под машиной

В большинстве случаев, впервые о каких-то «масляных» проблемах под капотом автовладельцы узнают, заехав в автосервис по другому вопросу. Либо заметив под своей машиной лужицу или хотя бы несколько капель маслянистой жидкости, упавших на асфальте явно откуда-то из недр личного транспорта.

Все знают, что подобная течь может означать большие технические проблемы с машиной — вплоть до необходимости капитального ремонта «движка». Поэтому среднестатистический автовладелец, узрев ужасный маслянистый кружок, обычно испытывает изрядный стресс. И совершенно напрасно, на самом деле. Поскольку, например, источником маслянистого пятна на асфальте может оказаться вовсе не мотор.

Таким образом может проявиться протечка и из системы охлаждения, и из гидроусилителя рулевого управления, и из трансмиссии. Все это тоже достаточно серьезные неприятности. Но на фоне возможных проблем с мотором из-за потери смазки, это все ерунда — с точки зрения времени и ресурсов, необходимых на устранение по-настоящему серьезных «болячек» двигателя.

Но даже если источник масла на асфальте именно утечка моторного масла, сей факт еще не означает необходимости готовиться к внушительным тратам на ремонт. Надо просто открыть капот и выяснить — откуда именно течет смазка. Она может сочиться, например, из датчика давления масла.