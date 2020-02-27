Что важно знать о желтой наклейке со знаком процентов на передних фарах под капотом

Автомобиль стал настолько обыденным, что многие автомобилисты считают бесполезной тратой времени процесс ознакомления с инструкцией по его эксплуатации. Научились водить, заработали денег или взяли кредит, купили и поехали. А все остальное — дело технического центра или дилера.

Отчасти, конечно, все так. Автопроизводителям нужны не думающие клиенты, которые будут кормить огромный штат сотрудников и дилерского центра, и самого представительства марки. С другой стороны, они страхуются, расставляя по всему автомобилю подсказки, чтобы в случае если клиент взбрыкнет и скажет, что его не предупреждали, ткнуть его носом туда, куда он не посмотрел или не прочитал об этом в инструкции. А между тем, некоторые из этих подсказок напрямую связаны с безопасностью. Например, желтый стикер с процентами на блоке фар.