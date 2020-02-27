Что важно знать о желтой наклейке со знаком процентов на передних фарах под капотом

Автомобиль стал настолько обыденным, что многие автомобилисты считают бесполезной тратой времени процесс ознакомления с инструкцией по его эксплуатации. Научились водить, заработали денег или взяли кредит, купили и поехали. А все остальное — дело технического центра или дилера.
Отчасти, конечно, все так. Автопроизводителям нужны не думающие клиенты, которые будут кормить огромный штат сотрудников и дилерского центра, и самого представительства марки. С другой стороны, они страхуются, расставляя по всему автомобилю подсказки, чтобы в случае если клиент взбрыкнет и скажет, что его не предупреждали, ткнуть его носом туда, куда он не посмотрел или не прочитал об этом в инструкции. А между тем, некоторые из этих подсказок напрямую связаны с безопасностью. Например, желтый стикер с процентами на блоке фар.
Многие водители не задумываются о том, что интенсивность и качество освещения зависит от загрузки автомобиля. Например, если загрузить только багажник, то машина «присядет» на заднюю ось, а ее передок поднимется.
В свою очередь, фары головного света будут светить выше обычного, ослепляя при этом водителей встречного транспорта. Если же загрузить полностью салон, то автомобиль опустится ниже, а фары будут светить ближе, чем при неполной загрузке. Вот, чтобы компенсировать все это, был придуман корректор фар, позволяющий приподнять пучок света либо, наоборот, опустить его, дабы не слепить водителей встречного транспорта.
Для того чтобы водитель смог правильно настроить корректор фар самостоятельно, автопроизводители и клеят желтую наклейку с цифрами процентов от 1% до 1,5%. Разница в цифрах обусловлена особенностями самой оптики. А означают они снижение луча света в процентном соотношении на 1 метр вдаль в нулевом положении корректора фар (количество положений у разных марок-моделей может варьироваться от 3 до 5).
Иными словами, если на блоке фар наклеен стикер, где написано 1,3%, то это обозначает, что в нулевом положении корректора фар через один метр от источника света, в частности, нити накаливания лампы, луч должен снижаться на 13 мм. Значит на 10 метров верхняя граница света должна быть ниже источника на 13 сантиметров. Как правило, фары настраивают по довольно простой методике, уперевшись передком автомобиля в стену, которую называют экраном, либо на специальном стенде в сервисе.
Перед тем, как отправиться в дорогу, водитель обязан проверить в автомобиле уровень всех технических жидкостей, целостность колес, убедиться в исправности тормозной системы и правильном функционировании других систем.
Разумеется, и в в том, что световые приборы транспортного средства настроены правильно и в соответствии с загрузкой. Выполнение последнего пункта позволит вам не только эффективно использовать возможности фар, но и создаст комфортные условия для водителей встречного транспорта в темное время суток.