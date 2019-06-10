Почему не стоит торопиться менять забарахливший датчик расхода воздуха в двигателе

Как известно, работоспособность топливной аппаратуры современного автомобильного двигателя внутреннего сгорания немыслима без специальных датчиков. Основное их назначение — обеспечение электронной обратной связи между «мозгами» мотора и функциональными узлами всех его систем, каковых под капотом немало. К числу таких электронных элементов относится и датчик массового расхода воздуха, устанавливаемый во впускном тракте за воздушным фильтром.

Сам по себе этот элемент практически никогда не ломается механически. Однако, как и любая деталь, находящаяся в моторном отсеке, он со временем подвергается загрязнению. А уже это может провоцировать сбои в его работе — сенсор начинает ошибаться в оценке количества воздуха, поступающего в двигатель, что ведет к нарушению состава горючей смеси. В итоге ухудшается запуск силового агрегата, пропадает стабильность холостого хода, падает мощность и увеличивается расход топлива.