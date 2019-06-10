Почему не стоит торопиться менять забарахливший датчик расхода воздуха в двигателе

Одной из причин снижения нормативной мощности мотора нередко оказываются неполадки датчика массового расхода воздуха, находящегося во впускном тракте. Как быстро восстановить его работоспособность, не обращаясь в автосервис, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Как известно, работоспособность топливной аппаратуры современного автомобильного двигателя внутреннего сгорания немыслима без специальных датчиков. Основное их назначение — обеспечение электронной обратной связи между «мозгами» мотора и функциональными узлами всех его систем, каковых под капотом немало. К числу таких электронных элементов относится и датчик массового расхода воздуха, устанавливаемый во впускном тракте за воздушным фильтром.
Сам по себе этот элемент практически никогда не ломается механически. Однако, как и любая деталь, находящаяся в моторном отсеке, он со временем подвергается загрязнению. А уже это может провоцировать сбои в его работе — сенсор начинает ошибаться в оценке количества воздуха, поступающего в двигатель, что ведет к нарушению состава горючей смеси. В итоге ухудшается запуск силового агрегата, пропадает стабильность холостого хода, падает мощность и увеличивается расход топлива.
Любопытно, что подобными недомоганиями грешат как бензиновые моторы и дизельные силовые агрегаты отечественных машин, так и двигатели иномарок. У них датчики тоже частенько страдают от воздействия маслянистой грязи и солевых растворов, попадающих в подкапотное пространство, а затем, с потоком всасываемого воздуха — непосредственно на поверхность самого сенсорного элемента, вырабатывающего сигнал управления.
Одной из распространенных причин, приводящих к ускоренному загрязнению ДМРВ, является использование некачественных воздушных фильтров, которые плохо выполняют свою задачу и быстро засоряются.
В большинстве авторизованных сервис-центров при выявлении подобных негативных симптомов в работе мотора и обнаружении загрязнения ДМРВ, мастера особо не церемонятся и рекомендуют автовладельцам заменить загрязненный датчик. Последнее обусловлено конструктивным исполнением этого узла, в котором замена одного только сенсора не представляется возможным.
Надо отметить, что сам по себе датчик массового расхода воздуха представляет довольно сложный, прецизионно изготовленный электронный блок с плотной компоновкой всех составляющих элементов. Именно поэтому при ремонте, если ДМРВ признается неисправным, он не подлежит разборке, а меняется целиком. Однако, как свидетельствует сервисная практика, производить подобную замену не всегда оправданно.
По мнению специалистов, занимающихся ремонтом двигателей, если датчик массового расхода воздуха не имеет механических повреждений, то дорогостоящей процедуры его замены вполне можно избежать. Альтернативным вариантом в таких случаях является химическая обработка — тщательная очистка датчика с помощью препаратов автохимии.
В последнее время для выполнения таких сервисных операций стали выпускать специализированные составы, как правило, произведенные в виде компактных аэрозолей. Одной из первых на нашем рынке такое средство под названием Luftmassensensor Reiniger стала предлагать немецкая фирма Liqui Moly.
Для того, чтобы провести процедуру с его помощью, желательно отсоединить электрический разъем с ДМРВ и снять датчик с двигателя. Затем обильно распылить препарат на чувствительный сенсорный элемент датчика и дать стечь остаткам загрязнений. Перед установкой на место, обработанный датчик рекомендуется полностью просушить.
На подержанных машинах специалисты советуют проводить подобную процедуру при каждой плановой замене воздушного фильтра. Тем более, что времени она занимает не более десяти минут, в чем наши эксперты убедились на собственном опыте, обработав аэрозолем Luftmassensensor Reiniger датчик одной из редакционных машин.