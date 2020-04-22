Зачем бывалые водители пинают колесо автомобиля перед поездкой

Фото: АвтоВзгляд
Многие водители, будто исполняя некий ритуал, каждое утро коротают время до полного прогрева двигателя, «избивая» колеса. Тем же нехитрым делом занимаются во время остановки на трассе. Зачем это нужно? Дополнительная мотивация себя и своего «железного коня» или реальная диагностика неисправностей?

Отечественные направления, бессмысленные и, за редким исключением, беспощадные, подарили российским водителям множество примет и ритуалов, строгое исполнение которых гарантирует итоговый успех предприятия. Увы, каждое путешествие по России, несмотря на многочисленные положительные изменения последних лет, требуют тщательной подготовки и никакие, даже самые удивительные и не выдерживающие скептики подходы здесь не лишние. Российский водитель суеверен до мозга костей, но некоторые обряды имеют под собой вполне логическое предназначение. Один из них — «приложение ног» к колесам.

Говорят, что эта древняя и неизменная, как русская дорога, привычка пришла современникам от советских водителей, которые таким нехитрым образом проверяли состояние ступичных подшипников. Во времена, когда трава была зеленее, а солнце — ярче, тот самый подшипник был обслуживаемым, и его периодически приходилось подтягивать. Раскачивая колесо ногой, можно было «на ощупь» проверить затяжку и в случае необходимости провести должный ремонт. Сегодня такой метод уже неуместен, потому что состояние ступичных подшипников можно проверить исключительно на вывешенном колесе. В положении стоя его неисправность можно разглядеть только в самом запущенном случае.

Фото: АвтоВзгляд

Другая причина пнуть колесо — «диагностика» камерных шин. Дело в том, что камера могла спускать, а на внешнем виде покрышки это недоразумение никак не сказывались: советские шины делались с большим добавлением искусственного каучука и оттого были дубовыми, словно наковальня. Боковины «в статике» слабо проминались даже при сильном недостатке давления воздуха, и опытные водители проверяли этот параметр «на слух»: звонкий шлепок — все в полном порядке, можно ехать. Глухой — надо подкачать. Камерную шину сегодня днем с огнем не сыскать, так что это объяснение тоже не имеет действенной силы.

Единственное достойное объяснение такой деятельности — физическая разминка и незатейлевая зарядка, которой водители развлекают себя в минуту простоя. Проверить техническое состояние автомобиля, пиная по колесу, невозможно, а вот размять затекшие чресла — запросто. Так что отправляясь в путь, лучше довериться показаниям манометра, проверяя давление в шинах, и механика при диагностике подвески. Также следует проверить состояние и количество моторного масла, наличие насоса и троса в багажнике и долить омывающей жидкости. Опытный водитель не постесняется «аккуратно поинтересоваться» состоянием охлаждающей жидкости и соответствующих шлангов, а также померить «напругу» на аккумуляторе с помощью простейшего мультиметра. Ну и колеса все же разок-другой пнёт. На всякий случай…

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22 апреля 2020
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