Зачем бывалые водители пинают колесо автомобиля перед поездкой

Отечественные направления, бессмысленные и, за редким исключением, беспощадные, подарили российским водителям множество примет и ритуалов, строгое исполнение которых гарантирует итоговый успех предприятия. Увы, каждое путешествие по России, несмотря на многочисленные положительные изменения последних лет, требуют тщательной подготовки и никакие, даже самые удивительные и не выдерживающие скептики подходы здесь не лишние. Российский водитель суеверен до мозга костей, но некоторые обряды имеют под собой вполне логическое предназначение. Один из них — «приложение ног» к колесам.

Говорят, что эта древняя и неизменная, как русская дорога, привычка пришла современникам от советских водителей, которые таким нехитрым образом проверяли состояние ступичных подшипников. Во времена, когда трава была зеленее, а солнце — ярче, тот самый подшипник был обслуживаемым, и его периодически приходилось подтягивать. Раскачивая колесо ногой, можно было «на ощупь» проверить затяжку и в случае необходимости провести должный ремонт. Сегодня такой метод уже неуместен, потому что состояние ступичных подшипников можно проверить исключительно на вывешенном колесе. В положении стоя его неисправность можно разглядеть только в самом запущенном случае.