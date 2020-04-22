Зачем бывалые водители пинают колесо автомобиля перед поездкой

Отечественные направления, бессмысленные и, за редким исключением, беспощадные, подарили российским водителям множество примет и ритуалов, строгое исполнение которых гарантирует итоговый успех предприятия. Увы, каждое путешествие по России, несмотря на многочисленные положительные изменения последних лет, требуют тщательной подготовки и никакие, даже самые удивительные и не выдерживающие скептики подходы здесь не лишние. Российский водитель суеверен до мозга костей, но некоторые обряды имеют под собой вполне логическое предназначение. Один из них — «приложение ног» к колесам.
Говорят, что эта древняя и неизменная, как русская дорога, привычка пришла современникам от советских водителей, которые таким нехитрым образом проверяли состояние ступичных подшипников. Во времена, когда трава была зеленее, а солнце — ярче, тот самый подшипник был обслуживаемым, и его периодически приходилось подтягивать. Раскачивая колесо ногой, можно было «на ощупь» проверить затяжку и в случае необходимости провести должный ремонт. Сегодня такой метод уже неуместен, потому что состояние ступичных подшипников можно проверить исключительно на вывешенном колесе. В положении стоя его неисправность можно разглядеть только в самом запущенном случае.
Другая причина пнуть колесо — «диагностика» камерных шин. Дело в том, что камера могла спускать, а на внешнем виде покрышки это недоразумение никак не сказывались: советские шины делались с большим добавлением искусственного каучука и оттого были дубовыми, словно наковальня. Боковины «в статике» слабо проминались даже при сильном недостатке давления воздуха, и опытные водители проверяли этот параметр «на слух»: звонкий шлепок — все в полном порядке, можно ехать. Глухой — надо подкачать. Камерную шину сегодня днем с огнем не сыскать, так что это объяснение тоже не имеет действенной силы.
Единственное достойное объяснение такой деятельности — физическая разминка и незатейлевая зарядка, которой водители развлекают себя в минуту простоя. Проверить техническое состояние автомобиля, пиная по колесу, невозможно, а вот размять затекшие чресла — запросто. Так что отправляясь в путь, лучше довериться показаниям манометра, проверяя давление в шинах, и механика при диагностике подвески. Также следует проверить состояние и количество моторного масла, наличие насоса и троса в багажнике и долить омывающей жидкости. Опытный водитель не постесняется «аккуратно поинтересоваться» состоянием охлаждающей жидкости и соответствующих шлангов, а также померить «напругу» на аккумуляторе с помощью простейшего мультиметра. Ну и колеса все же разок-другой пнёт. На всякий случай…