Самый простой способ самостоятельно открыть запертую заведенную машину

Количество сервисов, гарантирующих «аккуратное вскрытие» автомобиля с ключами внутри, говорит о популярности этой операции. Действительно, у каждого из автовладельцев хоть раз в жизни возникала ситуация, когда заведенный автомобиль внезапно закрывался. А что, если телефон остался внутри и позвать помощь не выходит? Или на улице уже поздний вечер, а рейс с семьей вот-вот совершит посадку в аэропорту? Такие проблемы всегда случаются не вовремя, но здравый смысл и холодный рассудок позволит решить даже такую незадачу без лишних затрат. Как по времени, так и по финансам.

Итак, имеем следующие исходные данные: заведенный автомобиль щелкнул центральным замком, оставив своего владельца и всех пассажиров на улице. Такое бывает из-за некорректной работы сигнализации, ее настроек, случайности и множества других поводов. Собака, например, случайно нажала лапой на «солдатик» водительской двери. Гулко прозвучал щелчок, двери послушно заблокировались. Что делать? Вызов специалиста — это здорово, но кто выходит обстучать дворники или смахнуть снег с крыши, забирая с собой мобильный телефон?

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, так что выкарабкиваться из ямы предстоит своими силами, а привлечь в помощь можно лишь прохожих. Если птица удачи на вашей стороне, то рядом будет сосед, чей багажник все еще доступен: потребуется лишь добротная отвертка, тряпка да длинный, но узкий металлический предмет вроде линейки или твердой проволоки. Нет такого? Открывайте капот — масляный щуп есть почти в любом автомобиле, и он отлично справится с поставленной задачей.