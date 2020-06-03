Самый простой способ самостоятельно открыть запертую заведенную машину

Количество сервисов, гарантирующих «аккуратное вскрытие» автомобиля с ключами внутри, говорит о популярности этой операции. Действительно, у каждого из автовладельцев хоть раз в жизни возникала ситуация, когда заведенный автомобиль внезапно закрывался. А что, если телефон остался внутри и позвать помощь не выходит? Или на улице уже поздний вечер, а рейс с семьей вот-вот совершит посадку в аэропорту? Такие проблемы всегда случаются не вовремя, но здравый смысл и холодный рассудок позволит решить даже такую незадачу без лишних затрат. Как по времени, так и по финансам.
Итак, имеем следующие исходные данные: заведенный автомобиль щелкнул центральным замком, оставив своего владельца и всех пассажиров на улице. Такое бывает из-за некорректной работы сигнализации, ее настроек, случайности и множества других поводов. Собака, например, случайно нажала лапой на «солдатик» водительской двери. Гулко прозвучал щелчок, двери послушно заблокировались. Что делать? Вызов специалиста — это здорово, но кто выходит обстучать дворники или смахнуть снег с крыши, забирая с собой мобильный телефон?
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, так что выкарабкиваться из ямы предстоит своими силами, а привлечь в помощь можно лишь прохожих. Если птица удачи на вашей стороне, то рядом будет сосед, чей багажник все еще доступен: потребуется лишь добротная отвертка, тряпка да длинный, но узкий металлический предмет вроде линейки или твердой проволоки. Нет такого? Открывайте капот — масляный щуп есть почти в любом автомобиле, и он отлично справится с поставленной задачей.
Тщательно завернув отвертку в материю, чтобы не поцарапать тонкий слой лакокрасочного покрытия, нежно отгибаем верхнюю кромку водительской двери: нужна лишь узкая щель, позволяющая просунуть тонкую полоску металла, а ключевая задача — не испортить деталь. Провернув эту часть операции, можно начинать активную фазу спасения: очистив щуп от следов масла, просовываем его в салон и нажимаем на клавишу электростеклоподъемника. Путь в салон открыт.
С абсолютным большинством машин сегодня этот фокус пройдет «на ура» — автомобилей с механическими стеклами на дорогах почти не осталось. Тем же, кто до сих пор владеет раритетом и столкнулся с похожей проблемой, предстоит приложить чуть больше усилий. Стекло с «мешалкой» можно безболезненно опустить следующим образом: наклеиваем на стекло множество вертикальных полос липкой ленты, даем ей время на фиксацию и всей массой тела тянем вниз. Уже через несколько попыток стекло опустится и даст возможность проникнуть в салон.
Опыт, который необходим каждому жителю нашей необъятной страны, нельзя купить или украсть, его можно только получить. Каждая проблема дает не только головную боль, но и знания. Главное — успокоиться и вспомнить советы, которые были прочитаны на форумах и ресурсах, а потом воплотить их в жизнь. Уже через несколько часов вы будете вспоминать сложную, на первый взгляд, ситуацию только со смехом.