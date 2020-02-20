Tesla продала полмиллиона несуществующих внедорожников

Запуск смешного и бескомпромиссного электроконцепта в серию запланирован на конец следующего года. Но обещать — не значит жениться! Мы хорошо знаем, как хитроумный Маск строит машины за деньги потребителей. Причем сроки получения этих машин все чаще откладываются.

На сей раз безумным поклонникам Гринписа понадобились пикапы, больше напоминающие собой игрушку из далеко не самого лучшего компьютерного симулятора. А может быть, симулируют сами аналитики Cybertruck Owners Club, поднимая ажиотаж?

Впрочем, не важно. Важно то, что реально нереальные автомобили доберутся до своих заказчиков аж через три-четыре года после старта производства. Во всяком случае, об этом лично сообщил Илон Маск.

Ценник на «игрушку» стартует от 50 000 долларов США. А вы уже заказали?