5 фраз водителя, от которых сотрудникам ДПС становится не по себе

Для начала, очень эффективно вместо «здрассьте» сразу же достать телефон и прежде чем полицейский успеет открыть рот, выдать ему что-то вроде: «Одну секунду — только включу видеофиксацию нашего с вами общения». После этого, если у гаишника и были какие-то планы каким-либо образом отступить от буквы закона, придется ему «обломаться».
О ВРЕДЕ СПЕШКИ
Следующую фразу следует применять, если вы чувствуете, что полицейские явно затягивают время общения с вами в надежде, что вы дрогнете и попытаетесь поскорее с ними «договориться». Дайте им понять, что, мол, «я никуда не спешу, могу с вами хоть до утра тут торчать». Сразу поскучнеют и в темпе пожелают вам «счастиливого пути» — кому на рабочем месте нужен посторонний свидетель.
НЕТ — «ХАЛТУРЩИКАМ»
Если видите, что полицейский патруль, расположившись у обочины, тормозит проезжающие машины, что называется, «пачками» и подолгу потом общается с каждым водителем, дело явно нечисто, — наверняка ребята либо выполняют план по протоколам, либо «рубят бабло» на взятках.
Очень часто подобные «спецоперации» происходят полуофициально, их ни в каких бумагах никто не отмечает. Хотя у каждого экипажа на дежурстве имеется что-то вроде «путевого листа», в котором четко указано: где, когда и чем конкретно этот патруль должен заниматься.
Поэтому не грех поинтересоваться у полицейских: «А в вашей карточке маршрута это место присутствует? Не возражаете, если я сейчас в вашу дежурную часть позвоню или у дежурного по отделу собственной безопасности местного УВД уточню?»
Очень часто после этих слов «бойцов» буквально сдувает в неизвестном направлении. Это значит, что вы правильно просчитали ситуацию и служивые «халтурили».
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК
Ну а когда полицейский сообщает вам, что вы совершили нарушение ПДД и он приступает к его оформлению, рекомендуем не упустить возможность заставить его лишний раз напрячь редко используемые участки мозга.
Выдайте ему следующую фразу: «Разъясните, пожалуйста, суть моего правонарушения. То есть поясните доступным языком: что именно я сделал, что позволяет вам квалифицировать мое деяние именно по той статье КоАП, о которой вы говорите». Это входит в служебные обязанности сотрудника, пусть поработает головой, сколь бы непривычно это ему ни было.
ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ
Коли дело дошло до оформления, то — что ж поделать. Но в этой ситуации заставить расстроиться представителя власти может многозначительная фраза типа: «Составляйте протокол, составляйте — у меня потом тоже будет что туда вписать».
Ведь сотрудник наверняка знает, что в «пояснениях» граждане порой пишут и что было, и что не было. Могут нафантазировать, что от служивого исхдил запах алкоголя, что он нецензурно выражался, не представился должным образом, вымогал взятку и так далее. Да мало ли чего понапишет возмущенный гражданин!
А потом на основании его писанины может и полноценная служебная проверка с сопутствующей нервотрепкой начаться — мало ли как неудачно полицейские «звезды сойдутся».