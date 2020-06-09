5 фраз водителя, от которых сотрудникам ДПС становится не по себе

Для начала, очень эффективно вместо «здрассьте» сразу же достать телефон и прежде чем полицейский успеет открыть рот, выдать ему что-то вроде: «Одну секунду — только включу видеофиксацию нашего с вами общения». После этого, если у гаишника и были какие-то планы каким-либо образом отступить от буквы закона, придется ему «обломаться».

О ВРЕДЕ СПЕШКИ

Следующую фразу следует применять, если вы чувствуете, что полицейские явно затягивают время общения с вами в надежде, что вы дрогнете и попытаетесь поскорее с ними «договориться». Дайте им понять, что, мол, «я никуда не спешу, могу с вами хоть до утра тут торчать». Сразу поскучнеют и в темпе пожелают вам «счастиливого пути» — кому на рабочем месте нужен посторонний свидетель.

НЕТ — «ХАЛТУРЩИКАМ»

Если видите, что полицейский патруль, расположившись у обочины, тормозит проезжающие машины, что называется, «пачками» и подолгу потом общается с каждым водителем, дело явно нечисто, — наверняка ребята либо выполняют план по протоколам, либо «рубят бабло» на взятках.

Очень часто подобные «спецоперации» происходят полуофициально, их ни в каких бумагах никто не отмечает. Хотя у каждого экипажа на дежурстве имеется что-то вроде «путевого листа», в котором четко указано: где, когда и чем конкретно этот патруль должен заниматься.

Поэтому не грех поинтересоваться у полицейских: «А в вашей карточке маршрута это место присутствует? Не возражаете, если я сейчас в вашу дежурную часть позвоню или у дежурного по отделу собственной безопасности местного УВД уточню?»