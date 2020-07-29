Каких проблем ждать, если моторное масло попадет в воздушный фильтр, и что делать

Кстати, о клапане PCV, он же вентиляции картера. Его, как ни странно, тоже периодически стоит чистить и даже менять. Обилие некачественного, зачастую контрафактного моторного масла, которое сейчас переполнило отечественный рынок, несмотря на все потуги нефтяных компаний, а также тяжелые условия эксплуатации — город с его дорожными заторами любым мотором переносится ничуть не легче, чем тяжелейшее бездорожье — делают свое «черное дело».

И «первой ласточкой», сигнализирующей о необходимости провести «большую уборку» в движке, будет как раз засорение того самого клапана принудительной вентиляции картера. Его внешний вид подскажет порядок дальнейших действий, но практика показывает, что два-три года в «каменных джунглях» для этого узла — абсолютный предел.

Очень жаль, что в мануалах по эксплуатации, а также в дилерских «свитках» этой операции нет, ведь проверка работы, а также чистка или замена датчика PCV значительно увеличивает срок службы двигателя. Особенно сложного современного, отягощенного турбиной. Ведь именно неисправный датчик может стать причиной того самого повышенного давления внутри картера и следующего за ним выброса масла непосредственно в воздушный фильтр.

Масло в воздушном фильтре — несомненный симптом некорректной работы мотора, но делать вывод и принимать решение о дальнейшей судьбе авто исключительно по увиденному нельзя. Важно осознать: двигателю требуется внимание, а машине в целом — капиталовложение. Притом величина вложенных средств зачастую зависит от честности мастера и знаний владельца.