Каких проблем ждать, если моторное масло попадет в воздушный фильтр, и что делать

Ситуация, когда при плановом ТО мастер выносит воздушный фильтр и показывает владельцу отчетливые следы моторного масла, похожа на фильм ужасов. Попадание ГСМ в «воздухозабор» — так себе симптом. Ведь это толстый намек на неисправность самого дорогого и сложного в ремонте узла любого автомобиля — мотора. Учитывая повсеместное желание провести комплексную замену агрегата, вместо того чтобы разбирать да искать причину, счет будет шестизначным. Но так ли страшен черт, как его малюют?
Первой и ключевой причиной попадания масла в «воздухан» являются забитые каналы в головке блока цилиндров. Тут сразу в голову приходят и многочасовые пробки, и несоблюдение сервисного интервала, и масло «по скидке». Несомненно, такой подход достаточно быстро отправит сложный современный двигатель на свалку, а дилеру многократно выгоднее убедить своего клиента в непригодности узла к ремонту. Но соглашаться на очередной кредит сходу не стоит, ведь двигатель по меньшей мере можно попробовать раскоксовать — методик и автохимии полным-полно. Более того: масляные каналы «рубахи» — далеко не единственная причина попадания моторного масла в корпус воздушного фильтра.
Эта «неприятность» может произойти еще и благодаря повышенному износу колец на поршнях, которые отвечают за компрессию внутри цилиндров и толщину масляной пленки на стенках. Если выхлоп стал сизым, как вечернее общество у районной «стекляшки», то недурственно было бы перед постановкой на ремонт замерить компрессию в цилиндрах — вполне вероятно, что беда кроется именно в кольцах. Они изнашиваются, давление в картере растет, а клапан вентиляции картерных газов начинает сбрасывать излишки. Куда, как выдумаете? Правильно, в систему забора воздуха. То есть непосредственно в воздушный фильтр.
Кстати, о клапане PCV, он же вентиляции картера. Его, как ни странно, тоже периодически стоит чистить и даже менять. Обилие некачественного, зачастую контрафактного моторного масла, которое сейчас переполнило отечественный рынок, несмотря на все потуги нефтяных компаний, а также тяжелые условия эксплуатации — город с его дорожными заторами любым мотором переносится ничуть не легче, чем тяжелейшее бездорожье — делают свое «черное дело».
И «первой ласточкой», сигнализирующей о необходимости провести «большую уборку» в движке, будет как раз засорение того самого клапана принудительной вентиляции картера. Его внешний вид подскажет порядок дальнейших действий, но практика показывает, что два-три года в «каменных джунглях» для этого узла — абсолютный предел.
Очень жаль, что в мануалах по эксплуатации, а также в дилерских «свитках» этой операции нет, ведь проверка работы, а также чистка или замена датчика PCV значительно увеличивает срок службы двигателя. Особенно сложного современного, отягощенного турбиной. Ведь именно неисправный датчик может стать причиной того самого повышенного давления внутри картера и следующего за ним выброса масла непосредственно в воздушный фильтр.
Масло в воздушном фильтре — несомненный симптом некорректной работы мотора, но делать вывод и принимать решение о дальнейшей судьбе авто исключительно по увиденному нельзя. Важно осознать: двигателю требуется внимание, а машине в целом — капиталовложение. Притом величина вложенных средств зачастую зависит от честности мастера и знаний владельца.