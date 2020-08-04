Как антифриз может стать неожиданной причиной возгорания автомобиля

Все мы привыкли, что кроме бензина или дизельного топлива в автомобиле вроде бы больше и нечему загораться. Ну, разве что еще неисправная проводка хорошо горит. И то чаще в зимний период, когда помимо бортовых систем автомобиля, ее нагружают подогревом сидений и стекол, печкой и всевозможными зарядками в прикуриватель. Но, как оказалось, не только короткое замыкание может стать причиной пожара. Самый обычный антифриз в определенных условиях воспламеняется не хуже бензина. Но как такое возможно?

Выбирая охлаждающую жидкость в магазине, водители берут либо что-то знакомое, что лили и раньше. Либо, памятуя рассказы опытных шоферов о том, что все жидкости одинаковы, и разница в цене обусловлена лишь брендом, покупают самые дешевые. И в одном, и в другом случае подход к выбору одной из важнейших жидкостей в автомобиле неверный. Все дело в том, что далеко не все антифризы пожаробезопасны. И причина тому — экономия производителей.

Охлаждающие жидкости производятся на основе этиленгликоля. Однако логика недобросовестных производителей проста: зачем тратить много, если можно потратить чуть-чуть, оставить ценник прежним, но заработать больше. Вот и льют почем зря в канистры глицерин или метанол, благодаря чему охлаждающая жидкость приобретает горючесть, и целый ряд других негативных свойств (при длительном нагреве становится причиной коррозии и выделяет токсины).