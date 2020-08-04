Как антифриз может стать неожиданной причиной возгорания автомобиля

Все мы привыкли, что кроме бензина или дизельного топлива в автомобиле вроде бы больше и нечему загораться. Ну, разве что еще неисправная проводка хорошо горит. И то чаще в зимний период, когда помимо бортовых систем автомобиля, ее нагружают подогревом сидений и стекол, печкой и всевозможными зарядками в прикуриватель. Но, как оказалось, не только короткое замыкание может стать причиной пожара. Самый обычный антифриз в определенных условиях воспламеняется не хуже бензина. Но как такое возможно?
Выбирая охлаждающую жидкость в магазине, водители берут либо что-то знакомое, что лили и раньше. Либо, памятуя рассказы опытных шоферов о том, что все жидкости одинаковы, и разница в цене обусловлена лишь брендом, покупают самые дешевые. И в одном, и в другом случае подход к выбору одной из важнейших жидкостей в автомобиле неверный. Все дело в том, что далеко не все антифризы пожаробезопасны. И причина тому — экономия производителей.
Охлаждающие жидкости производятся на основе этиленгликоля. Однако логика недобросовестных производителей проста: зачем тратить много, если можно потратить чуть-чуть, оставить ценник прежним, но заработать больше. Вот и льют почем зря в канистры глицерин или метанол, благодаря чему охлаждающая жидкость приобретает горючесть, и целый ряд других негативных свойств (при длительном нагреве становится причиной коррозии и выделяет токсины).
Антифриз на метаноле закипает при температуре +64 градуса. А правильная охлаждающая жидкость на этиленгликоле закипит лишь при +108 градусах. Вот и получается, что если дешевая жидкость вместе с горючими парами вырвется из-под пробки расширительного бачка, и попадет на раскаленные докрасна части двигателя, например, на выпускной коллектор, то жди беды. Усугубить ситуацию, разумеется, может неисправная искрящаяся проводка.
Качественная охлаждающая жидкость на этиленгликоле, чья температура кипения превышает 95 градусов — не горит.
Многочисленные исследования доказали, что фактически все тосолы горючи, за редким исключением. Равно, как и ряд антифризов. Поэтому выбирать охлаждающую жидкость для своего автомобиля необходимо ту, которую рекомендует автопроизводитель. А если есть желание сэкономить, то необходимо ориентироваться не на цену, а на тесты, которые проводят специалисты.
Предпочтение отдавать нужно тем производителям, где на канистрах есть обозначение G-12/G-12+: это этиленгликолевые антифризы, не только закипающие при высоких температурах, но и содержащие ряд добавок, предотвращающих коррозию охлаждающей системы автомобиля, и обладают хорошим антикавитационным эффектом (при закипании в жидкости не образуется пузырьков, которые могут разрушать внешние стенки цилиндров).
Проверить уже купленный антифриз на наличие метанола — легко, испытав жидкость, например, тест-полосками, реагирующими на алкоголь. Но гораздо эффективней изучить матчасть, и приобретать, как уже было сказано, охлаждающую жидкость известных брендов, разумеется, ознакомившись с тестами их антифризов.