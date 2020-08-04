Как при помощи автомобильного антифриза развести костер

В дороге может случиться все, что угодно. И особенно опасны дорожные происшествия в дальних малонаселенных регионах России, где на несколько сотен километров может не быть ни связи, ни населенных пунктов, ни других автомобилистов, которые бы смогли помочь. Первое, что нужно сделать в такой ситуации — это решить вопрос с теплом. А как быть, если водитель не возит с собой спичек и зажигалок, а прикуриватель автомобиля, по какой-то причине, не работает? Впрочем, отчаиваться не стоит. На помощь всегда придет смекалка и… химия!
К сожалению, современные автомобильные аптечки растеряли часть средств, которые бы пригодились не только для экстренной помощи. Точнее сказать, многие из них заменили на более современные препараты. И поэтому по своей функциональности нынешние аптечки — ничто в сравнении со старыми советскими аптечками, при помощи которых можно было не только спасти чью-то жизнь, но и, кажется, легко смастерить фейерверк.
Однако и сегодня некоторые автомобилисты докладывают в свои аптечки различные лекарства, препараты и средства. И одно из них — марганцовка в кристалликах. С помощью нее можно обеззаразить воду или обработать раны. Но есть у нее и другие свойства, о которых многие водители даже не догадываются.
Например, она легко может стать причиной настоящего пожара. Правда, для этого ее необходимо смешать с чем-то, что запустило бы химическую реакцию с выделением тепла и даже воспламенением. И вот здесь на сцену выходит обычный антифриз.
Для того чтобы разжечь костер при помощи пермаганата калия и антифриза, потребуется сухая тряпка или кусок газеты — они выступят в роли подстилки и первичного топлива для будущего костра. Разумеется, чтобы бумага не прогорела, что называется, зазря, заранее также нужно заготовить сухих веток.
Далее марганцовку нужно высыпать на бумагу или тряпку, и капнуть на нее несколько капель тосола или антифриза. Затем необходимо быстро скомкать бумагу или ветошь так, чтобы не рассыпать содержимое, и немного подождать.
Антифриз и марганцовка вступят в реакцию с последующим воспламенением. А дальше, только успевай подбрасывать дров. Реакция начнется активнее, если тосол будет теплым.
В общем, если вы не возите с собой пузырек с марганцовкой, то положите его в свою аптечку. Во-первых, пермаганат калия — копеечный препарат. Во-вторых, в герметичной упаковке хранится годами. И, к тому же, в отличие от зажигалки, которая может взорваться от перегрева, сохранить стабильность до нужного момента.