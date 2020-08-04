Как при помощи автомобильного антифриза развести костер

В дороге может случиться все, что угодно. И особенно опасны дорожные происшествия в дальних малонаселенных регионах России, где на несколько сотен километров может не быть ни связи, ни населенных пунктов, ни других автомобилистов, которые бы смогли помочь. Первое, что нужно сделать в такой ситуации — это решить вопрос с теплом. А как быть, если водитель не возит с собой спичек и зажигалок, а прикуриватель автомобиля, по какой-то причине, не работает? Впрочем, отчаиваться не стоит. На помощь всегда придет смекалка и… химия!

К сожалению, современные автомобильные аптечки растеряли часть средств, которые бы пригодились не только для экстренной помощи. Точнее сказать, многие из них заменили на более современные препараты. И поэтому по своей функциональности нынешние аптечки — ничто в сравнении со старыми советскими аптечками, при помощи которых можно было не только спасти чью-то жизнь, но и, кажется, легко смастерить фейерверк.

Однако и сегодня некоторые автомобилисты докладывают в свои аптечки различные лекарства, препараты и средства. И одно из них — марганцовка в кристалликах. С помощью нее можно обеззаразить воду или обработать раны. Но есть у нее и другие свойства, о которых многие водители даже не догадываются.

Например, она легко может стать причиной настоящего пожара. Правда, для этого ее необходимо смешать с чем-то, что запустило бы химическую реакцию с выделением тепла и даже воспламенением. И вот здесь на сцену выходит обычный антифриз.