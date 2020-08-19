Зачем опытные автомобилисты пшикают WD-40 на передний номер машины

Подготовку этого материала спровоцировал почти курьезный случай. Недавним субботним утром автор этих строк, выйдя из дома, обнаружил соседа, сосредоточенно поливающего из какого-то баллончика госномера своей машины. Издалека показалось, что он запшикивает их «искусственной грязью», чтобы затруднить распознавание камерами автоматической фиксации.

Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что гражданин обработал регистрационные знаки совсем иной субстанцией — той самой WD-40. На мой удивленный вопрос «зачем?», автовладелец на полном серьезе ответил — «чтобы камеры не ловили»! Занавес, как говорится…

Отбросив бредовую теорию по поводу завиральных свойств «вэдэшки» в противостоянии полицейским комплексам автоматической фиксации, в обработке ею поверхности госномера все-таки можно найти здравое зерно.

В свое время ГИБДД обожала проводить по весне рейды типа «чистый автомобиль». В такие периоды экипаж ДПС, «пасшийся» у дороги, останавливал, порой, каждую вторую машину из проезжавших и пытался выписывать водителям какие-то протоколы за грязный номерной знак. Сейчас подобная ерунда встречается крайне редко, поскольку избежать 500-рублевого штрафа «за нечитаемые номера» по ч.1 ст. 12.12 КоАП можно простейшим способом.