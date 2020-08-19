Зачем опытные автомобилисты пшикают WD-40 на передний номер машины

Подготовку этого материала спровоцировал почти курьезный случай. Недавним субботним утром автор этих строк, выйдя из дома, обнаружил соседа, сосредоточенно поливающего из какого-то баллончика госномера своей машины. Издалека показалось, что он запшикивает их «искусственной грязью», чтобы затруднить распознавание камерами автоматической фиксации.
Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что гражданин обработал регистрационные знаки совсем иной субстанцией — той самой WD-40. На мой удивленный вопрос «зачем?», автовладелец на полном серьезе ответил — «чтобы камеры не ловили»! Занавес, как говорится…
Отбросив бредовую теорию по поводу завиральных свойств «вэдэшки» в противостоянии полицейским комплексам автоматической фиксации, в обработке ею поверхности госномера все-таки можно найти здравое зерно.
В свое время ГИБДД обожала проводить по весне рейды типа «чистый автомобиль». В такие периоды экипаж ДПС, «пасшийся» у дороги, останавливал, порой, каждую вторую машину из проезжавших и пытался выписывать водителям какие-то протоколы за грязный номерной знак. Сейчас подобная ерунда встречается крайне редко, поскольку избежать 500-рублевого штрафа «за нечитаемые номера» по ч.1 ст. 12.12 КоАП можно простейшим способом.
Если тебя остановил полицейский и предъявляет эту статью, просто выйди из машины и протри номер — нарушение устранено и повод для протокола тоже. Но тут есть нюанс.
Когда номерной знак запачкан не легко стираемой пылью, а, например, плюхами засохшей до каменного состояния глины или покрыт толстой коркой пропитанного водой и замерзшего снега, очистка может оказаться делом совсем сложным. Аккуратно стереть тряпочкой подобные субстанции с поверхности ГРЗ невозможно. Придется их оббивать, что чревато повреждениями не только краски на номере, но и его металла.
Так и до превращения его в окончательно нечитаемый недалеко. Сделать новый знак не проблема, но зачем тратить на это лишние деньги? Вот тут на помощь и приходит WD-40! В составе этой жидкости, помимо керосина, присутствует около 15% минерального масла. Когда мы пшикаем «вэдэшкой» на номер, оно образует на его поверхности тоненькую маслянистую пленку. Последняя потом не даст прилипнуть ни грязи, ни льду, ни останкам насекомых.
Поэтому, если вы собираетесь в дорогу и по пути ожидается встреча с каким-либо из этих типов загрязнения — превентивная обработка переднего номера WD-40 явно не повредит. Летом облитый из такого баллончика ГРЗ, разумеется, будет интенсивно собирать пыль из-под колес впереди идущих авто. Зато удалить и ее, и налипших насекомых будет можно одним взмахом бумажной салфетки.