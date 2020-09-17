Секрет из СССР: как за минуту открутить прикипевшую колесную шпильку и другие детали

Есть в автомобиле соединения, которые издревле были проблемой. Перепады температур, грязь и дорожная соль всего за несколько месяцев превращают их в единое целое, разъединить которое можно только с помощью режущего полотна. Порой даже всевозможные проникающие смазки, компрессы и паяльная лампа не в силах помочь. Надо резать, высверливать, а потом покупать новые детали. Дорого, долго, грязно. А ведь можно было заранее «подстелить соломку» и навсегда защитить себя от головной боли, а автомобиль — от сложного ремонта.

Многие знают, что ступицы и колесные шпильки можно превентивно обработать медной смазкой, таким образом защитив от возможного прикипания и закисания. Средство это действенное, но, к сожалению, требующее регулярного внимания. Пара замен, и от меди не остается ни следа. Более того: такая смазка страдает от физического контакта, ложиться неровно и не везде. Поэтому отечественные умельцы пошли дальше, научившись покрывать особо «замороченные» резьбовые соединения медью, сделав их легко разборными даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Прежде, чем собрать соединения на новом крепеже, необходимо провести простую и всем доступную операцию, для которой не потребуется ничего, кроме гаража, времени и пластиковой тары. Химические элементы для покрытия стального элемента медью очень просты и доступны к приобретению в ближайших магазинах: растворитель, дистиллированная вода, электролит для аккумулятора и пакетик популярного удобрения «Медный купорос». Дачники еще хорошо знают. Стограммовый пакет удобрения высыпаем в 450 мл дистиллята, добавляем 100 мл электролита и даем как следует раствориться. Пока идет химический процесс, тщательно очистим с помощью растворителя деталь. Для идеального эффекта можно даже отполировать мягкой тряпкой.