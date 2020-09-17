Секрет из СССР: как за минуту открутить прикипевшую колесную шпильку и другие детали

Есть в автомобиле соединения, которые издревле были проблемой. Перепады температур, грязь и дорожная соль всего за несколько месяцев превращают их в единое целое, разъединить которое можно только с помощью режущего полотна. Порой даже всевозможные проникающие смазки, компрессы и паяльная лампа не в силах помочь. Надо резать, высверливать, а потом покупать новые детали. Дорого, долго, грязно. А ведь можно было заранее «подстелить соломку» и навсегда защитить себя от головной боли, а автомобиль — от сложного ремонта.
Многие знают, что ступицы и колесные шпильки можно превентивно обработать медной смазкой, таким образом защитив от возможного прикипания и закисания. Средство это действенное, но, к сожалению, требующее регулярного внимания. Пара замен, и от меди не остается ни следа. Более того: такая смазка страдает от физического контакта, ложиться неровно и не везде. Поэтому отечественные умельцы пошли дальше, научившись покрывать особо «замороченные» резьбовые соединения медью, сделав их легко разборными даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.
Прежде, чем собрать соединения на новом крепеже, необходимо провести простую и всем доступную операцию, для которой не потребуется ничего, кроме гаража, времени и пластиковой тары. Химические элементы для покрытия стального элемента медью очень просты и доступны к приобретению в ближайших магазинах: растворитель, дистиллированная вода, электролит для аккумулятора и пакетик популярного удобрения «Медный купорос». Дачники еще хорошо знают. Стограммовый пакет удобрения высыпаем в 450 мл дистиллята, добавляем 100 мл электролита и даем как следует раствориться. Пока идет химический процесс, тщательно очистим с помощью растворителя деталь. Для идеального эффекта можно даже отполировать мягкой тряпкой.
Обратите внимание, что напыления и покрытия могут стать серьезным барьером для покрытия медью, поэтому их лучше счистить. Идеальный вариант — еще при покупке обратить внимание на этот аспект и приобрести крепеж из чистой стали. Кстати, зачастую это обойдется даже дешевле.
Когда элемент готов, его нужно всего на несколько секунд опустить в раствор медного купороса. Эффект покрытия будет заметен мгновенно и невооруженным взглядом. Добиваться слишком толстого слоя не стоит, гайка перестанет налезать на болт, поэтому держим металл в растворе не более 10 секунд и вынимаем на поверхность. Протирать не нужно — пусть сохнет самостоятельно в пластиковой или металлической посуде, которую не жалко потом утилизировать.
Такое покрытие стоит копейки и не требует много времени, но на годы сохранит сталь от ржавчины и сделает любое соединение разборным. Те автовладельцы, которые самостоятельно обслуживают свои автомобили, знают насколько это важно: возможность разобрать и заменить в нужный момент позволяет серьезно экономить не только силы, но и деньги.