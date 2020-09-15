Почему совсем не обязательно ставить на кроссовер специальные шины для SUV

Практически любой, кто покупал новый кроссовер, в курсе, что практически все они уже в автосалоне «обуты» в специальные «кроссоверные» покрышки. Как правило, это резина от того или иного производителя, в названии которой присутствует аббревиатура SUV. Либо в описании к марке колес сказано, что они предназначены для установки на машины такого класса.

В результате как-то исподволь прижилось среди водителей представление о том, что для кроссовера подходят только специализированные типы шин. На самом деле это не так.

Покрышки для SUV, кроме как более высокой ценой и соответствующими надписями, от обычных отличаются еще и иным протектором. Он у них более «зубастый» и иногда имеет дополнительные небольшие грунтозацепы на боковинах — чтобы лучше вгрызаться в землю при езде по бездорожью. На практике же подавляющее большинство кроссоверов практически никогда не съезжают с асфальта. По этой причине им более, чем достаточно обычных дорожных шин.

Кроме того, в последнее время огромная доля машин этого класса выпускается и продается в варианте, вообще лишенном полного привода. То есть, по сути, представляет собой переднеприводный хетчбэк со слегка увеличенным дорожным просветом. Ставить на такой квазикроссовер SUV-шины большого смысла нет.