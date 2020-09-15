Почему совсем не обязательно ставить на кроссовер специальные шины для SUV

Практически любой, кто покупал новый кроссовер, в курсе, что практически все они уже в автосалоне «обуты» в специальные «кроссоверные» покрышки. Как правило, это резина от того или иного производителя, в названии которой присутствует аббревиатура SUV. Либо в описании к марке колес сказано, что они предназначены для установки на машины такого класса.
В результате как-то исподволь прижилось среди водителей представление о том, что для кроссовера подходят только специализированные типы шин. На самом деле это не так.
Покрышки для SUV, кроме как более высокой ценой и соответствующими надписями, от обычных отличаются еще и иным протектором. Он у них более «зубастый» и иногда имеет дополнительные небольшие грунтозацепы на боковинах — чтобы лучше вгрызаться в землю при езде по бездорожью. На практике же подавляющее большинство кроссоверов практически никогда не съезжают с асфальта. По этой причине им более, чем достаточно обычных дорожных шин.
Кроме того, в последнее время огромная доля машин этого класса выпускается и продается в варианте, вообще лишенном полного привода. То есть, по сути, представляет собой переднеприводный хетчбэк со слегка увеличенным дорожным просветом. Ставить на такой квазикроссовер SUV-шины большого смысла нет.
Разобравшись с протектором, переходим к другому различию между обычной легковой покрышкой и «SUV» — к разной грузоподъемности. Считается, что кроссоверы — более тяжелые, а потому на них положено ставить шины с более высоким значением этого индекса грузоподъемности. Рассмотрим для примера KIA Sportage. Его максимально разрешенная заводом-изготовителем масса — 2140 кг.
И возьмем для него резину, например, Michelin X-Ice North 4 и Michelin X-Ice North 4 SUV. Для «простого» колеса этой модели максимальная грузоподъемность одной покрышки составляет 750 кг, а для варианта — SUV — 950 кг. Поскольку у машины колес четыре, то комплект «простой» резины вполне выдержат вес в 750 кг, умноженный на 4. То есть суммарно 3000 кг. А те же колеса, но с пометкой SUV — 3800 кг. Разница, конечно, заметная. Но наш-то Sportage, даже при самой-самой большой загрузке, все равно будет весить намного меньше — всего лишь 2140 кг. Так что и в смысле нагрузок «обычные» легковые покрышки с их 3000 кг легко заменят «SUV» с их 3800 кг.
Таким образом, можно убедиться, что при выборе резины для среднестатистического кроссовера можно вообще не обращать внимание на приставку SUV в названии колес и прекрасно себя чувствовать в пути на обычной легковой резине. При этом, изрядно сэкономив кровно заработанные…