Почему нужно балансировать колеса авто чаще, чем при сезонной замене шин

Фото: АвтоВзгляд
Автомобилисты знают, что неотбалансированные колеса являются причиной неприятных вибраций и биений в автомобиле. Перед установкой собранные воедино шины и диски обязательно отправляются на балансировочный станок, где мастер шиномонтажа навешивает на них грузики, тем самым устраняя дисбаланс колеса. Однако не все знают, что балансировка необходима колесам гораздо чаще, чем при замене шин.

К сожалению пока не придумали таких колес, которые бы не нуждались в балансировке. И шины, и диски, на которые их устанавливают — не идеальны с точки зрения баланса. И если такие колеса установить на автомобиль, то вибрации, гул и биение в руле не заставят себя долго ждать. Причем дисбаланс может быть не только врожденным, но и приобретенным в процессе эксплуатации шин и дисков — повреждение, неравномерное истирание и прочие факторы также провоцируют разбалансировку колес. Биение может быть спровоцировано даже декоративными колпаками, которые были установлены после балансировки. В общем, если вы почувствовали, что на скорости автомобиль странным образом начал генерировать вибрации, то самое время навестить шиномонтаж, чтобы разобраться в проблеме.

Специалисты без труда определят, на каком из колес имеется проблема, установив их на специальный балансировочный станок. В момент вращения колеса станок определяет место на нем, где и какого веса необходимо поставить грузик. Традиционно грузики лепят на внутреннюю часть колеса — так эстетичнее. Однако бывают тяжелые случаи, когда без компенсирующих утяжелителей на внешней части колеса не обойтись. Но тут уж выбирать не приходится — безопасность.

Как правило, балансировку колес рекомендуется проводить раз в 10—15 000 километров пробега. Однако нужно понимать, что это идеальный случай. На самом же деле все зависит от стиля езды водителя, его аккуратности и, конечно же, состояния дорог в регионе, где используется автомобиль. Поэтому лучше всего, если балансировка колес будет проводиться при каждой сезонной замене шин. Причем делать это необходимо, даже если каждый комплект резины имеет свой набор дисков. Но и это не панацея.

Фото: АвтоВзгляд

Так, например, зимние шипованные шины имеют свойства терять шипы. И этот процесс вызывает дисбаланс колеса. Ко всему прочему, зимой дороги лишаются части асфальта, и автомобилисты вынуждены передвигаться по выбоинам и откровенным ямам. При этом шины и диски автомобиля испытывают сильнейшую нагрузку, которая не всегда проходит бесследно. Поэтому будет лучше, если вы возьмете за правило навещать шиномонтаж раз в 5000 км.

Любителям погонять рекомендуется посещать мастера раз в 7—8 тысяч км. Тут необходимо проверять не только балансировку, но и состояние протектора, и каркаса шины. Агрессивная езда требует большей ответственности. В том числе и по отношению к колесам, которые при экстремальном использовании, как и в случае с зимней эксплуатацией, испытывают высокие перегрузки. И если на автомобиль установлены не специализированные шины, предназначенные для агрессивной езды, то проверять их состояние необходимо много чаще.

Ремонт покрышки — также повод отбалансировать колесо. Даже небольшая заплатка вносит сумятицу в баланс. И ее негативное влияние необходимо нивелировать противовесом.

В общем, как бы того не хотелось, но заезжать и тратиться на шиномонтаж нужно чуть чаще и чуть больше. Если игнорировать эту процедуру, то помимо паразитных вибраций и биений, которые проявляются на разных скоростях, происходит неравномерный и, к тому же, быстрый износ покрышек. Со временем детонация негативно влиет на подвеску, рулевое управление и тормозную систему. А это уже совершенно другие траты. Про прочие риски и вовсе умолчим…

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7 октября 2020
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