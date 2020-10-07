Почему нужно балансировать колеса авто чаще, чем при сезонной замене шин

К сожалению пока не придумали таких колес, которые бы не нуждались в балансировке. И шины, и диски, на которые их устанавливают — не идеальны с точки зрения баланса. И если такие колеса установить на автомобиль, то вибрации, гул и биение в руле не заставят себя долго ждать. Причем дисбаланс может быть не только врожденным, но и приобретенным в процессе эксплуатации шин и дисков — повреждение, неравномерное истирание и прочие факторы также провоцируют разбалансировку колес. Биение может быть спровоцировано даже декоративными колпаками, которые были установлены после балансировки. В общем, если вы почувствовали, что на скорости автомобиль странным образом начал генерировать вибрации, то самое время навестить шиномонтаж, чтобы разобраться в проблеме.
Специалисты без труда определят, на каком из колес имеется проблема, установив их на специальный балансировочный станок. В момент вращения колеса станок определяет место на нем, где и какого веса необходимо поставить грузик. Традиционно грузики лепят на внутреннюю часть колеса — так эстетичнее. Однако бывают тяжелые случаи, когда без компенсирующих утяжелителей на внешней части колеса не обойтись. Но тут уж выбирать не приходится — безопасность.
Как правило, балансировку колес рекомендуется проводить раз в 10—15 000 километров пробега. Однако нужно понимать, что это идеальный случай. На самом же деле все зависит от стиля езды водителя, его аккуратности и, конечно же, состояния дорог в регионе, где используется автомобиль. Поэтому лучше всего, если балансировка колес будет проводиться при каждой сезонной замене шин. Причем делать это необходимо, даже если каждый комплект резины имеет свой набор дисков. Но и это не панацея.
Так, например, зимние шипованные шины имеют свойства терять шипы. И этот процесс вызывает дисбаланс колеса. Ко всему прочему, зимой дороги лишаются части асфальта, и автомобилисты вынуждены передвигаться по выбоинам и откровенным ямам. При этом шины и диски автомобиля испытывают сильнейшую нагрузку, которая не всегда проходит бесследно. Поэтому будет лучше, если вы возьмете за правило навещать шиномонтаж раз в 5000 км.
Любителям погонять рекомендуется посещать мастера раз в 7—8 тысяч км. Тут необходимо проверять не только балансировку, но и состояние протектора, и каркаса шины. Агрессивная езда требует большей ответственности. В том числе и по отношению к колесам, которые при экстремальном использовании, как и в случае с зимней эксплуатацией, испытывают высокие перегрузки. И если на автомобиль установлены не специализированные шины, предназначенные для агрессивной езды, то проверять их состояние необходимо много чаще.
Ремонт покрышки — также повод отбалансировать колесо. Даже небольшая заплатка вносит сумятицу в баланс. И ее негативное влияние необходимо нивелировать противовесом.
В общем, как бы того не хотелось, но заезжать и тратиться на шиномонтаж нужно чуть чаще и чуть больше. Если игнорировать эту процедуру, то помимо паразитных вибраций и биений, которые проявляются на разных скоростях, происходит неравномерный и, к тому же, быстрый износ покрышек. Со временем детонация негативно влиет на подвеску, рулевое управление и тормозную систему. А это уже совершенно другие траты. Про прочие риски и вовсе умолчим…