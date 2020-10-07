Почему нужно балансировать колеса авто чаще, чем при сезонной замене шин

К сожалению пока не придумали таких колес, которые бы не нуждались в балансировке. И шины, и диски, на которые их устанавливают — не идеальны с точки зрения баланса. И если такие колеса установить на автомобиль, то вибрации, гул и биение в руле не заставят себя долго ждать. Причем дисбаланс может быть не только врожденным, но и приобретенным в процессе эксплуатации шин и дисков — повреждение, неравномерное истирание и прочие факторы также провоцируют разбалансировку колес. Биение может быть спровоцировано даже декоративными колпаками, которые были установлены после балансировки. В общем, если вы почувствовали, что на скорости автомобиль странным образом начал генерировать вибрации, то самое время навестить шиномонтаж, чтобы разобраться в проблеме.

Специалисты без труда определят, на каком из колес имеется проблема, установив их на специальный балансировочный станок. В момент вращения колеса станок определяет место на нем, где и какого веса необходимо поставить грузик. Традиционно грузики лепят на внутреннюю часть колеса — так эстетичнее. Однако бывают тяжелые случаи, когда без компенсирующих утяжелителей на внешней части колеса не обойтись. Но тут уж выбирать не приходится — безопасность.

Как правило, балансировку колес рекомендуется проводить раз в 10—15 000 километров пробега. Однако нужно понимать, что это идеальный случай. На самом же деле все зависит от стиля езды водителя, его аккуратности и, конечно же, состояния дорог в регионе, где используется автомобиль. Поэтому лучше всего, если балансировка колес будет проводиться при каждой сезонной замене шин. Причем делать это необходимо, даже если каждый комплект резины имеет свой набор дисков. Но и это не панацея.