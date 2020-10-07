Быстро и эффективно: как чистили в СССР хромированные детали на автомобиле

Хром — это красиво, тут не поспоришь. Однако у медали есть и обратная сторона: для того, чтобы красиво было на протяжении длительного срока, а, желательно, всего срока владения авто, приходится прикладывать усилия. К сожалению, одного только желания, усердия и «прямых» рук в этом вопросе недостаточно: нужна специальная химия, которая не только позволит вернуть блеск, но и не сдерет с поверхности сверкающее напыление.
Именно этот фактор — тонкий слой «блеска» — и не позволял советским водителям регулярно пользоваться пастой Государственного Оптического Института, ведь абразив есть абразив, раз за разом он снимает пусть тонкий, но все-таки слой покрытия. А хром, от погоды, грязи и прочих «следов эксплуатации» тускнеет достаточно быстро. Машина теряет привлекательный облик, а владелец следом — к ней интерес. Чтобы этого не допустить, приходилось идти на эксперименты и опыты, которые, впрочем, дали весьма впечатляющий результат.
Итак, в основу очищающего снадобья идеально подойдет раствор ортофосфорной кислоты, который и сегодня можно совсем дешево приобрести в хозяйственном магазине под именем «нейтрализатор ржавчины». Флакон в пол-литра обойдется в 120—150 рублей, а хватит его на весь автомобильный хром, даже если вы намерены очистить Ford F-150 с огромным блестящим «грилем». Хитрость заключается именно в покупке самого простого средства, без добавок модного ныне цинка, который в нашем случае оставит лишь мутные разводы.
Перелив ортофосфорную кислоту в пульверизатор, нужно щедро нанести состав на деталь, а для усиления эффекта — помочь мягкой тряпкой или зубной щеткой в тех местах, где накопилось особенно много отложений. Для закрепления — просто повторить процедуру.
Следующая хитрость заключалась в удалении преобразователя ржавчины с поверхности. Для этого следует использовать не средство для мытья посуды или не чистую воду, а сильно разбавленный щелочной очиститель. Любой, который первым попадется под руку. И смывать нужно, не щадя воды и времени.
Таким нехитрым и совершенно не затратным образом можно восстановить не только решетку или хромированные накладки, но даже многострадальные шильдики и таблички, которые стоят дорого, сложны в поиске, а внешний вид теряют мгновенно. В их реставрации стоит уделить чуточку больше времени на поиск мягкой ветоши и заранее озаботится самым простым, «столовым» набором ершиков с мягкой щетиной. Такие щетки позволят вычистить грязь и налет из углов, не повредив тонкий слой хромированного нанесения.