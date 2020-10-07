Быстро и эффективно: как чистили в СССР хромированные детали на автомобиле

Хром — это красиво, тут не поспоришь. Однако у медали есть и обратная сторона: для того, чтобы красиво было на протяжении длительного срока, а, желательно, всего срока владения авто, приходится прикладывать усилия. К сожалению, одного только желания, усердия и «прямых» рук в этом вопросе недостаточно: нужна специальная химия, которая не только позволит вернуть блеск, но и не сдерет с поверхности сверкающее напыление.

Именно этот фактор — тонкий слой «блеска» — и не позволял советским водителям регулярно пользоваться пастой Государственного Оптического Института, ведь абразив есть абразив, раз за разом он снимает пусть тонкий, но все-таки слой покрытия. А хром, от погоды, грязи и прочих «следов эксплуатации» тускнеет достаточно быстро. Машина теряет привлекательный облик, а владелец следом — к ней интерес. Чтобы этого не допустить, приходилось идти на эксперименты и опыты, которые, впрочем, дали весьма впечатляющий результат.

Итак, в основу очищающего снадобья идеально подойдет раствор ортофосфорной кислоты, который и сегодня можно совсем дешево приобрести в хозяйственном магазине под именем «нейтрализатор ржавчины». Флакон в пол-литра обойдется в 120—150 рублей, а хватит его на весь автомобильный хром, даже если вы намерены очистить Ford F-150 с огромным блестящим «грилем». Хитрость заключается именно в покупке самого простого средства, без добавок модного ныне цинка, который в нашем случае оставит лишь мутные разводы.