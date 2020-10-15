Как «запороть» мотор, выбив катализатор у автомобиля

Некоторых автовладельцев не устраивает, что катализатор, выступая в роли «лишней» помехи выхлопным газам, «крадет» мощность у мотора, не давая развернуться исконной тяге водителя к быстрой езде. Но большинство удаляют «каталик» по более прагматичной причине. Со временем или из-за сбоев в работе мотора, он засоряется продуктами неправильного процесса сгорания топлива и становится самой настоящей пробкой в выхлопной трубе.
Двигатель при этом не в состоянии развить полную мощность. Как правило, о замене старого катализатора на новый речь не идет, поскольку стоят такие детали десятки тысяч рублей. Очень часто движок автомобиля после удаления катализатора начинает «жрать масло». Причем стандартная диагностика, включая компьютерную, никакого криминала не обнаруживает.
Оказывается, некоторые силовые агрегаты, в частности японских и американских марок, рассчитаны на оптимальную работу исключительно в условиях сопротивления катализатора свободному истечению выхлопных газов из камер сгорания. Когда это сопротивление исчезает вместе с сотами «каталика», мотор начинает гнать масло в выхлопную трубу в ускоренном темпе.
Поэтому продвинутые специалисты по выбиванию катализаторов не только перепрошивают электронику машины и ставят «обманку» вместо лямбда-датчика на выхлопной тракт.
Помимо этого, они устанавливают в нем искусственные преграды для истекающих из двигателя газов — создают некую имитацию катализатора. Однако и при ее наличии «масложор» порой проявляется во всей красе после демонтажа катализатора. Дело тут в следующем.
На многих моторах, в частности, азиатских марок, блок каталитического нейтрализатора расположен почти вплотную к выпускному коллектору мотора. Старый катализатор имеет свойство разрушаться и частицы пыли от него, из-за такой конструкции двигателя, затягиваются в цилиндры, вызывая там задиры на стенках и кольцах поршней. Пока движок «задушен» забитым катализатором, он с состоянии крутиться лишь до небольших оборотов. Износ от абразива в цилиндрах при этом относительно не велик, а потери масла, вызванные им, тоже не особо заметны.
Как только «каталик» исчезает, агрегат получает возможность как следует «дышать», раскручиваясь хоть до красной зоны на тахометре. Абразивный износ цилиндро-поршневой группы мгновенно ускоряется, а масло начинает лететь в трубу с устрашающей владельца машины интенсивностью.
Чтобы хоть как-то предотвратить этот сценарий, вызванный разрушением катализатора, следует сразу после его ликвидации, не прыгать за руль машины, а разобрать головку блока цилиндров, чтобы удалить «песок» из камер сгорания и выпускного тракта. А заодно заменить моторное масло, куда пыль наверняка попала тоже.