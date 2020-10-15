Как «запороть» мотор, выбив катализатор у автомобиля

Некоторых автовладельцев не устраивает, что катализатор, выступая в роли «лишней» помехи выхлопным газам, «крадет» мощность у мотора, не давая развернуться исконной тяге водителя к быстрой езде. Но большинство удаляют «каталик» по более прагматичной причине. Со временем или из-за сбоев в работе мотора, он засоряется продуктами неправильного процесса сгорания топлива и становится самой настоящей пробкой в выхлопной трубе.

Двигатель при этом не в состоянии развить полную мощность. Как правило, о замене старого катализатора на новый речь не идет, поскольку стоят такие детали десятки тысяч рублей. Очень часто движок автомобиля после удаления катализатора начинает «жрать масло». Причем стандартная диагностика, включая компьютерную, никакого криминала не обнаруживает.

Оказывается, некоторые силовые агрегаты, в частности японских и американских марок, рассчитаны на оптимальную работу исключительно в условиях сопротивления катализатора свободному истечению выхлопных газов из камер сгорания. Когда это сопротивление исчезает вместе с сотами «каталика», мотор начинает гнать масло в выхлопную трубу в ускоренном темпе.

Поэтому продвинутые специалисты по выбиванию катализаторов не только перепрошивают электронику машины и ставят «обманку» вместо лямбда-датчика на выхлопной тракт.