Что будет, если залить в мотор полусинтетическое масло вместо «синтетики»

Большинство адептов «чистой синтетики» для мотора личного транспорта жестоко заблуждаются насчет недопустимости применения полусинтетики. Чтобы понять в чем тут дело, придется слегка углубиться в технологические дебри. Так, полусинтетическое моторное масло состоит из собственного базового масла и присадок. Основа тут представляет собой смесь минерального масла, полученного непосредственной перегонкой нефти, и синтетической смазки.
С маслами же, называемыми общим термином «синтетика», все уже не так просто. Прежде всего потому, что в эту категорию входят совершенно разные по способу изготовления субстанции. По-настоящему синтетическими можно назвать лишь две из них — синтезированные на основе технологии ПАО (полиальфаолефинов) и эстеровые масла. Они прекрасно смазывают трущиеся детали мотора, но имеют один большой недостаток — высокую цену.
К категории «синтетики» принято относить еще один тип масел — изготовленных по технологии гидрокрекинга все той же нефти — как и «минералка», и «полусинтетика». Гидрокрекинговый продукт, по сути, это все таже «минералка», из которой дополнительно удалили парафины вместе с соединениями серы и азота, а также насытили ее молекулы атомами водорода. Приблизив таким образом свойства «исходника» к параметрам по-настоящему синтезированных масел. Но до уровня последних «гидрокрекингу» далековато, разумеется.
Этот небольшой недостаток перевешивает огромное рыночное преимущество гидрокрекинговой «синтетики»: она гораздо дешевле настоящих синтетических продуктов. Настолько, что может конкурировать — в ценовом смысле — с «полусинтетикой».
В глазах конечного потребителя гидрокрекинговая «синтетика», конечно, выглядит подороже «полусинтетики», но не настолько, чтобы от нее отвернуться, как от по-настоящему недешевых «чисто синтетических» марок масел. По этой причине подавляющее большинство ассортимента «синтетики» на прилавках автомагазинов относятся к типу именно гидрокрекинговых. При том, что природа как гидрокрекинговых синтетических, так и полусинтетических моторных смазок сходная.
Плюс еще пакеты присадок, с помощью которых масляные бренды максимально приближают свойства своей «полусинтетики» к уровню «гидрокрекинга». Добавки изрядно нивелируют разницу в конечных эксплуатационных характеристиках. Что же в итоге?
А то, что такой уж принципиальной разницы между «полусинтетикой» и «гидрокрекингом», с точки зрения эффективности смазывания частей мотора, нет. Для его трущихся пар главное — чтобы масло соответствовало классу по SAE, установленному для двигателя его создателями. Сказано, например, что положено заливать жидкость класса 5W30 — значит следует использовать именно ее.
Какая именно у применяемого масла будет основа — ситетическая или полусинтетическая — исключительно дело вкуса и технических верований хозяина машины (и его кошелька!), а также конкретных условий ее эксплуатации.