Что будет, если залить в мотор полусинтетическое масло вместо «синтетики»

Большинство адептов «чистой синтетики» для мотора личного транспорта жестоко заблуждаются насчет недопустимости применения полусинтетики. Чтобы понять в чем тут дело, придется слегка углубиться в технологические дебри. Так, полусинтетическое моторное масло состоит из собственного базового масла и присадок. Основа тут представляет собой смесь минерального масла, полученного непосредственной перегонкой нефти, и синтетической смазки.

С маслами же, называемыми общим термином «синтетика», все уже не так просто. Прежде всего потому, что в эту категорию входят совершенно разные по способу изготовления субстанции. По-настоящему синтетическими можно назвать лишь две из них — синтезированные на основе технологии ПАО (полиальфаолефинов) и эстеровые масла. Они прекрасно смазывают трущиеся детали мотора, но имеют один большой недостаток — высокую цену.

К категории «синтетики» принято относить еще один тип масел — изготовленных по технологии гидрокрекинга все той же нефти — как и «минералка», и «полусинтетика». Гидрокрекинговый продукт, по сути, это все таже «минералка», из которой дополнительно удалили парафины вместе с соединениями серы и азота, а также насытили ее молекулы атомами водорода. Приблизив таким образом свойства «исходника» к параметрам по-настоящему синтезированных масел. Но до уровня последних «гидрокрекингу» далековато, разумеется.