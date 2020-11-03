Самый простой способ навсегда забыть про окислы на клеммах АКБ

Золотая осень, которая в 2020 году и так простояла невероятно долго, подходит к своему логическому завершению. Скорой пойдут дожди, а потом и снегопады. Температура упадет, и многие автовладельцы будут утром выходить из подъезда, скрестив пальцы: только бы завелась. Погода и короткие поездки по городу — достаточный арсенал, чтобы сгубить АКБ. А если батарейка не новая, то можно уже начать заниматься подбором следующего аккумулятора. Самое время.
Однако одной из ключевых причин слабых пусковых токов является не заряд самого АКБ, а слабый контакт. Виновников двое: недостаточная затяжка гайки на клеммах — проверить и подтянуть никогда не поздно — и, конечно, окислы. Появляются они регулярно, растут быстро, а дело свое делают исправно. Увы, самостоятельно чистить контакты мы ленимся, автосервисы эту процедуру вообще забыли.
Чтобы найти решение, нужно выявить источник неурядиц. Окислы на клеммах аккумулятора появляются по множеству причин, но самая распространенная — повреждение батареи. Электролит попадает на клеммы и тут же вызывает буйный рост отложений. Заклеивать и ремонтировать корпус АКБ бесполезно, любую латку тут же оторвет, но можно поступить умнее. Тем более, что весь необходимый арсенал найдется в промежутке между квартирой и гаражом. Итак, начнем с подготовки: потребуется острый нож, пол стакана моторного масла и два кусочка войлока, который наверняка спрятан дома, дабы подклеить ножки вечно скрипящих стульев.
Собрав все ингредиенты, можно приступать к усовершенствованию автомобиля. Сняв обе клеммы с аккумулятора, чистим уже образовавшиеся окислы. Металл должен блестеть. Причем важно вспомнить про оба элемента цепи — клеммы тоже стоит обработать. Затем смачиваем войлочную подложку в моторном масле, можно просто опустить в стакан и подождать несколько минут, дав материалу пропитаться, и аккуратно, не расплескав, надеваем на штырь батарейки. Вот и вся наука.
Такая хитрость позволит надолго сохранить элементы аккмулятора и провода в чистоте, обеспечив наиболее выгодные условия для пуска автомобиля в морозы. Сделав эту несложную операцию, можно уже не бояться низких температур. Машина заведется, даже если в батарейке будет только теплиться жизнь. Ну а чтобы подстраховаться в полной мере — протестируйте АКБ самым простым тестером: переводим основной тумблер на 20V и проверяем заряд. Опытные водители знают, что нормальные показания — 12 вольт.
Если устройство показывает от 12,2 до 12,7 вольт — аккумулятор здоров. Стоит посмотреть показания и под нагрузкой — заведем машину, включим все потребители, такие как кондиционер, свет, музыку и обязательно подогревы всего и вся — и проведем повторный тест: если прибор показывает ниже 10 Вольт, то дело — дрянь. Может быть, АКБ уже плох, а может и генератор.
Кстати, если вы вдруг захотите поменять сам аккумулятор, то следует помнить несколько основных правил. Подробнее о том, как избежать проблем при замене накопителя, можно узнать здесь.