Самый простой способ навсегда забыть про окислы на клеммах АКБ

Золотая осень, которая в 2020 году и так простояла невероятно долго, подходит к своему логическому завершению. Скорой пойдут дожди, а потом и снегопады. Температура упадет, и многие автовладельцы будут утром выходить из подъезда, скрестив пальцы: только бы завелась. Погода и короткие поездки по городу — достаточный арсенал, чтобы сгубить АКБ. А если батарейка не новая, то можно уже начать заниматься подбором следующего аккумулятора. Самое время.

Однако одной из ключевых причин слабых пусковых токов является не заряд самого АКБ, а слабый контакт. Виновников двое: недостаточная затяжка гайки на клеммах — проверить и подтянуть никогда не поздно — и, конечно, окислы. Появляются они регулярно, растут быстро, а дело свое делают исправно. Увы, самостоятельно чистить контакты мы ленимся, автосервисы эту процедуру вообще забыли.

Чтобы найти решение, нужно выявить источник неурядиц. Окислы на клеммах аккумулятора появляются по множеству причин, но самая распространенная — повреждение батареи. Электролит попадает на клеммы и тут же вызывает буйный рост отложений. Заклеивать и ремонтировать корпус АКБ бесполезно, любую латку тут же оторвет, но можно поступить умнее. Тем более, что весь необходимый арсенал найдется в промежутке между квартирой и гаражом. Итак, начнем с подготовки: потребуется острый нож, пол стакана моторного масла и два кусочка войлока, который наверняка спрятан дома, дабы подклеить ножки вечно скрипящих стульев.