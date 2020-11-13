Зачем многие автовладельцы снимают пластиковую накладку с двигателя

Погодные условия в России оставляют желать лучшего большую часть года. А это значит, что в автомобилях, предназначенных для нашего рынка, полно опций, позволяющих сгладить те или иные неудобства, связанные с климатом и особенностью дорожной инфраструктуры. Возьмем, к примеру, пластиковую накладку на двигатель.
При осмотре автомобиля, всегда приятно заглянуть под капот. Вот, где по настоящему можно насладиться гением инженерной мысли, созерцая тяжеленные узлы и агрегаты, приводящие машину в движение. Силовые провода, коллектор, двигатель, генератор, стартер, приводные ролики и ремни… — диву даешься, как все это возможно упаковать в столь ограниченное подкапотное пространство. Впрочем, инженеры на то и нужны. А чтобы все это выглядело красиво, к процессу подключаются дизайнеры, с которыми инженерам приходится, порой, крайне тяжело найти общий язык.
Пластиковая крышка на двигателе — аксессуар, с точки зрения дизайна, красивый. Согласитесь, глаз радуется, когда из моторного отсека на тебя смотрят не голые провода, а черная, как смоль, рельефная крышка со сверкающим логотипом марки. Помниться, раньше такая была прерогативой дорогих иномарок. Сегодня же крышка на двигатель стала модным аксессуаром и для автомобилей недорогого сегмента. Ну а китайцы и вовсе раньше других переняли этот тренд.
Впрочем, сделать подкапотное пространство красивым — не единственная задача пластиковой накладки. Все-таки, в первую очередь, это функциональный предмет, который, по задумке инженеров, должен прикрывать уязвимые части двигателя от грязи, летящей сквозь радиаторную решетку. Однако некоторые водители ее предпочитают убрать. И тому есть свои причины.
Среди автомобилистов полно любителей обслуживать машину самостоятельно. Ну, нравится им ковыряться в технике — менять свечи, масло, фильтры, всевозможные технические жидкости, проверять, надежны ли соединения и клеммы, нет ли подтеков. И всякий раз, при проведении даже рядового осмотра, снимать пластиковую крышку, особенно когда автомобиль уже далеко не новый, попросту неудобно — лишние телодвижения, можно испачкать руки. А потому, сняв такую накладу однажды, они больше не возвращают ее на место, а продают, либо оставляют пылиться в гараже. В конце концов, у некоторых моделей автомобилей эти кожухи, как произведение искусств — можно вешать на стену и коллекционировать.
Однако все же рекомендуем при покупке бывшего в употреблении автомобиля заранее посмотреть, должна ли быть на его моторе пластиковая защита. Если должна, а продавец вам ее не предоставил, это повод потребовать скидку.