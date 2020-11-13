Зачем многие автовладельцы снимают пластиковую накладку с двигателя

Фото из открытых источников
Все, что сделано в автомобилях автопроизводителем — сделано не просто так. Любая резинка, прокладка, болтик, уплотнитель и пластмассовая непонятная штука для чего-то здесь нужна. Однако то, что инженерам кажется хорошо, не всегда удобно автовладельцам. И некоторые из них смело убирают не нужный им элемент. Тем более, что на скорость автомобиля он все равно не влияет. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему водители выкидывают, например, пластиковый кожух двигателя.

Погодные условия в России оставляют желать лучшего большую часть года. А это значит, что в автомобилях, предназначенных для нашего рынка, полно опций, позволяющих сгладить те или иные неудобства, связанные с климатом и особенностью дорожной инфраструктуры. Возьмем, к примеру, пластиковую накладку на двигатель.

При осмотре автомобиля, всегда приятно заглянуть под капот. Вот, где по настоящему можно насладиться гением инженерной мысли, созерцая тяжеленные узлы и агрегаты, приводящие машину в движение. Силовые провода, коллектор, двигатель, генератор, стартер, приводные ролики и ремни… — диву даешься, как все это возможно упаковать в столь ограниченное подкапотное пространство. Впрочем, инженеры на то и нужны. А чтобы все это выглядело красиво, к процессу подключаются дизайнеры, с которыми инженерам приходится, порой, крайне тяжело найти общий язык.

Пластиковая крышка на двигателе — аксессуар, с точки зрения дизайна, красивый. Согласитесь, глаз радуется, когда из моторного отсека на тебя смотрят не голые провода, а черная, как смоль, рельефная крышка со сверкающим логотипом марки. Помниться, раньше такая была прерогативой дорогих иномарок. Сегодня же крышка на двигатель стала модным аксессуаром и для автомобилей недорогого сегмента. Ну а китайцы и вовсе раньше других переняли этот тренд.

Фото: АвтоВзгляд

Впрочем, сделать подкапотное пространство красивым — не единственная задача пластиковой накладки. Все-таки, в первую очередь, это функциональный предмет, который, по задумке инженеров, должен прикрывать уязвимые части двигателя от грязи, летящей сквозь радиаторную решетку. Однако некоторые водители ее предпочитают убрать. И тому есть свои причины.

Среди автомобилистов полно любителей обслуживать машину самостоятельно. Ну, нравится им ковыряться в технике — менять свечи, масло, фильтры, всевозможные технические жидкости, проверять, надежны ли соединения и клеммы, нет ли подтеков. И всякий раз, при проведении даже рядового осмотра, снимать пластиковую крышку, особенно когда автомобиль уже далеко не новый, попросту неудобно — лишние телодвижения, можно испачкать руки. А потому, сняв такую накладу однажды, они больше не возвращают ее на место, а продают, либо оставляют пылиться в гараже. В конце концов, у некоторых моделей автомобилей эти кожухи, как произведение искусств — можно вешать на стену и коллекционировать.

Однако все же рекомендуем при покупке бывшего в употреблении автомобиля заранее посмотреть, должна ли быть на его моторе пластиковая защита. Если должна, а продавец вам ее не предоставил, это повод потребовать скидку.

двигатель, безопасность дорожного движения, ДВС, аксессуары, лайфхак
13 ноября 2020
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