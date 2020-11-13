Зачем многие автовладельцы снимают пластиковую накладку с двигателя

Погодные условия в России оставляют желать лучшего большую часть года. А это значит, что в автомобилях, предназначенных для нашего рынка, полно опций, позволяющих сгладить те или иные неудобства, связанные с климатом и особенностью дорожной инфраструктуры. Возьмем, к примеру, пластиковую накладку на двигатель.

При осмотре автомобиля, всегда приятно заглянуть под капот. Вот, где по настоящему можно насладиться гением инженерной мысли, созерцая тяжеленные узлы и агрегаты, приводящие машину в движение. Силовые провода, коллектор, двигатель, генератор, стартер, приводные ролики и ремни… — диву даешься, как все это возможно упаковать в столь ограниченное подкапотное пространство. Впрочем, инженеры на то и нужны. А чтобы все это выглядело красиво, к процессу подключаются дизайнеры, с которыми инженерам приходится, порой, крайне тяжело найти общий язык.

Пластиковая крышка на двигателе — аксессуар, с точки зрения дизайна, красивый. Согласитесь, глаз радуется, когда из моторного отсека на тебя смотрят не голые провода, а черная, как смоль, рельефная крышка со сверкающим логотипом марки. Помниться, раньше такая была прерогативой дорогих иномарок. Сегодня же крышка на двигатель стала модным аксессуаром и для автомобилей недорогого сегмента. Ну а китайцы и вовсе раньше других переняли этот тренд.