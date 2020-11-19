Чем опасна наледь на автомобиле после ледяного дождя

Типичная ситуация: вы открываете водительскую дверь и чувствуете, что ее нижняя передняя кромка начинает царапать порог или край крыла, а в проеме хрустит лед. Что случилось, ведь еще вчера такого не было? Подобная проблема знакома владельцам многих бюджетных машин. Дело в том, что под подкрылками со временем набивается грязь и песок. Дренажные отверстия забиваются, и там начинает скапливаться вода, которая ночью замерзает. Плюс, ледяной дождь «закупоривает» дверной проем. Поэтому открыть дверь бывает трудно, да ее еще и перекосить может. Поэтому перед холодами почистите дренажные отверстия, а дверные резиновые уплотнители смажьте силиконовой смазкой. Это позволит избежать проблем.

Еще одна типичная ситуация, которая чревата ремонтом машины. При движении по зимней дороге, снег скапливается в колесных арках. В городе это ни сулит ничего плохого. При повороте руля шины просто срежут скопившуюся грязь. На трассе — другое дело. При длительной езде снег трамбуется в жесткий комок. А ледяной дождь превращает все это в крупную тяжелую глыбу. При повороте она может оторваться, и если застрянет в арке, автомобиль тряхнет, а руль выбьет из рук водителя. Так и до аварии недалеко. Кроме того, есть риск оторвать или расколоть подкрылки, а при вывернутых колесах повредить пыльники.

Снег надо удалять скребком, но осторожно. Если увлечься, можно задеть саморезы крепления подкрылка, или повредить краску на краю арки крыла.