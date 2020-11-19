Чем опасна наледь на автомобиле после ледяного дождя

Типичная ситуация: вы открываете водительскую дверь и чувствуете, что ее нижняя передняя кромка начинает царапать порог или край крыла, а в проеме хрустит лед. Что случилось, ведь еще вчера такого не было? Подобная проблема знакома владельцам многих бюджетных машин. Дело в том, что под подкрылками со временем набивается грязь и песок. Дренажные отверстия забиваются, и там начинает скапливаться вода, которая ночью замерзает. Плюс, ледяной дождь «закупоривает» дверной проем. Поэтому открыть дверь бывает трудно, да ее еще и перекосить может. Поэтому перед холодами почистите дренажные отверстия, а дверные резиновые уплотнители смажьте силиконовой смазкой. Это позволит избежать проблем.
Еще одна типичная ситуация, которая чревата ремонтом машины. При движении по зимней дороге, снег скапливается в колесных арках. В городе это ни сулит ничего плохого. При повороте руля шины просто срежут скопившуюся грязь. На трассе — другое дело. При длительной езде снег трамбуется в жесткий комок. А ледяной дождь превращает все это в крупную тяжелую глыбу. При повороте она может оторваться, и если застрянет в арке, автомобиль тряхнет, а руль выбьет из рук водителя. Так и до аварии недалеко. Кроме того, есть риск оторвать или расколоть подкрылки, а при вывернутых колесах повредить пыльники.
Снег надо удалять скребком, но осторожно. Если увлечься, можно задеть саморезы крепления подкрылка, или повредить краску на краю арки крыла.
Ледяной дождь покрывает кузов машины коркой льда, и это часто пугает начинающих водителей. На самом деле, ничего страшного нет, если не начинать орудовать скребком в попытке как можно быстрее очистить наледь. Ведь так можно посадить царапины на лобовое стекло. А это ухудшит видимость, особенно ночью.
Кузов также не надо чистить подобным образом, потому что можно поцарапать краску. Легче завести мотор и подождать, пока лет не отойдет сам. Но помните, что если корка осталась на капоте, то она слетит на большой скорости. Так можно не только поцарапать лобовое стекло — лед имеет шансы попасть на другие машины, спровоцировав тем самым аварийную ситуацию.