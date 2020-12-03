Как заставить автомобиль «жрать» меньше топлива зимой

Известно, что автопроизводители ради борьбы за экономию топлива, в первую очередь, стараются избавить свои машины от лишнего веса.

ЧИСТОТА — ЗАЛОГ ЭКОНОМИИ

Между тем, зимой практически любой автомобиль вынужденно возит на себе дополнительные килограммы. Это — снег, не счищенный с кузова ленивым владельцем и лед, намерзающий при движении авто в колесных арках и на днище.

Поэтому для экономии бензина/дизеля тщательнее сметайте с кузова снег. Если поблизости имеется торговый центр с подземной или отапливаемой стоянкой, и почаще заезжайте туда на пару часов — чтобы таял лед в недоступных щетке местах.

СЛЕДИМ ЗА АЭРОДИНАМИКОЙ

Очистка и «оттайка» кузова полезна не только с позиции избавления от лишнего веса. Дополнительные неровности на поверхности ЛКП добавляют аэродинамического сопротивления при движении авто уже на более-менее приличных скоростях. На его преодоление тратится дополнительное топливо. В этой связи нельзя не вспомнить и избавиться о такой полезной штуковины, как багажник или багажные дуги на крыше авто.

Подобные конструкции, как мы все понимаем, изрядно портят аэродинамические показатели транспортного средства в любое время года. Но зимой от них особенно много вреда, поскольку как следует вычистить из них снег зачастую просто невозможно. Из-за этого дополнительно ухудшается и аэродинамика, и прибавляются лишние килограммы ненужного груза замерзшей воды.