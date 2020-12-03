Как заставить автомобиль «жрать» меньше топлива зимой

Известно, что автопроизводители ради борьбы за экономию топлива, в первую очередь, стараются избавить свои машины от лишнего веса.
ЧИСТОТА — ЗАЛОГ ЭКОНОМИИ
Между тем, зимой практически любой автомобиль вынужденно возит на себе дополнительные килограммы. Это — снег, не счищенный с кузова ленивым владельцем и лед, намерзающий при движении авто в колесных арках и на днище.
Поэтому для экономии бензина/дизеля тщательнее сметайте с кузова снег. Если поблизости имеется торговый центр с подземной или отапливаемой стоянкой, и почаще заезжайте туда на пару часов — чтобы таял лед в недоступных щетке местах.
СЛЕДИМ ЗА АЭРОДИНАМИКОЙ
Очистка и «оттайка» кузова полезна не только с позиции избавления от лишнего веса. Дополнительные неровности на поверхности ЛКП добавляют аэродинамического сопротивления при движении авто уже на более-менее приличных скоростях. На его преодоление тратится дополнительное топливо. В этой связи нельзя не вспомнить и избавиться о такой полезной штуковины, как багажник или багажные дуги на крыше авто.
Подобные конструкции, как мы все понимаем, изрядно портят аэродинамические показатели транспортного средства в любое время года. Но зимой от них особенно много вреда, поскольку как следует вычистить из них снег зачастую просто невозможно. Из-за этого дополнительно ухудшается и аэродинамика, и прибавляются лишние килограммы ненужного груза замерзшей воды.
КАЧАЕТ ПО ПОЛНОЙ
Еще одна характерная «зимняя» причина повышенного расхода горючего — колеса. Верней давление в них. Известно, что зимой из-за падения температуры окружающей среды падает и оно. А полуспущенные шины заметно увеличивают сопротивление качению и, соответственно, расход топлива. Поэтому с наступлением холодов имеет смысл докачать покрышки на 0,2—0,3 атмосферы.
НА ХОДУ СОГРЕЕШЬСЯ!
Не менее существенные дополнительные затраты на горючее зимой обуславливает еще и такая операция, как прогрев мотора перед поездкой. Ради экономии топлива его длительность следует сократить до минимума: обмахнул машину от снега, и — вперед! Тем более, что на ходу под нагрузкой, двигатель в любом случае прогреется быстрее, чем на холостых оборотах во время стоянки.
Заметим также, что поставив себе задачу снизить траты на топливо для машины зимой, придется отказаться от использования систем автозапуска и автономного подогрева — в случае, конечно, если они установлены на авто. За тепло и комфорт, которое они обеспечивают, приходится расплачиваться более высоким (на пару-тройку литров на 100 км.) средним расходом горючего.