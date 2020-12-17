5 факторов, помогающих понять, качественно ли обслужат машину в автосервисе

При эксплуатации автомобиля могут возникать различные поломки. Одни — следствие естественного износа деталей, другие — пренебрежительная эксплуатация и некачественное обслуживания. И если нерях, как горбатых, исправит только могила, то последствия от естественного износа деталей можно минимизировать, вовремя выявив грядущие проблемы, и устранив их. Причем делать это нужно перед каждым новым сезоном. Особенно перед зимой. Но где и как найти хороший автосервис?

Традиционно можно воспользоваться сарафанным радио. Однако если знакомых в автомобильной среде нет, то придется самостоятельно решить, где обслуживать свой автомобиль. И здесь важно обращать внимание на многочисленные маячки, которые подскажут, в какой сервис вы приехали. Смотреть нужно буквально на все. От вывески, опрятности персонала и чистоте в техзоне, до наличия современного ремонтно-диагностического оборудования. Впрочем, есть и еще несколько маркеров, по которым нужно подбирать сервис.