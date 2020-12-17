5 факторов, помогающих понять, качественно ли обслужат машину в автосервисе

При эксплуатации автомобиля могут возникать различные поломки. Одни — следствие естественного износа деталей, другие — пренебрежительная эксплуатация и некачественное обслуживания. И если нерях, как горбатых, исправит только могила, то последствия от естественного износа деталей можно минимизировать, вовремя выявив грядущие проблемы, и устранив их. Причем делать это нужно перед каждым новым сезоном. Особенно перед зимой. Но где и как найти хороший автосервис?
Традиционно можно воспользоваться сарафанным радио. Однако если знакомых в автомобильной среде нет, то придется самостоятельно решить, где обслуживать свой автомобиль. И здесь важно обращать внимание на многочисленные маячки, которые подскажут, в какой сервис вы приехали. Смотреть нужно буквально на все. От вывески, опрятности персонала и чистоте в техзоне, до наличия современного ремонтно-диагностического оборудования. Впрочем, есть и еще несколько маркеров, по которым нужно подбирать сервис.
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» специалисты Bosch, прежде всего, следует обращать внимание на всевозможные мелочи и кадры. Сотрудники должны быть всесторонне подготовленными. Все дело в том, что современные автомобили становятся все сложнее. А значит, и персонал автосервиса должен совершенствоваться — проходить переподготовку и сдавать экзамены, по результатам которых сервисмену, будь то механик, моторист, мастер-приемщик или руководитель сервиса, выдается соответствующий сертификат. Хорошие сервисы, как правило, гордятся сертифицированными специалистами, и их регалии выставляют на показ в клиентской зоне.
Перед тем, как сдать свой автомобиль в ремонт, особенно если речь идет о новой машине, стоит напроситься на экскурсию по сервисному центру. Если он достойный, то скрывать ему нечего. А грамотный мастер-приемщик или руководитель с удовольствием проведет вас по техзоне, попутно рассказывая об оборудовании и персонале.
В свою очередь, клиент должен удостовериться, что в сервисе, помимо подъемников, инструмента и слесарей есть современное диагностическое оборудование со всем необходимым программным обеспечением. При этом стоит помнить, что подобное программное обеспечение тщательно защищается автопроизводителями, стоит дорого, и помимо официальных дилеров им могут пользоваться во всем мире лишь несколько сетевых СТО. Залог же наличия такого софта — быстрая и качественная диагностика любой модели, и, как следствие, точное выявление причины поломки.
Ну и, конечно, залогом качественного ремонта является грамотный подбор деталей взамен вышедших из строя. Для этого также нужны специальные программы, которые позволяют по VIN-номеру автомобиля подобрать оригинальную запчасть или качественный аналог.
И как апогей всего этого выступает гарантия, которую уважающий себя сервис дает безоговорочно, распространяя ее как на установленные детали, так и на работу механика, моториста или электрика.
Как всегда, все кроется в мелочах. Если же выбранный вами сервис не уделяет должного внимания подготовке персонала, не имеет современного оборудования и необходимого набора программ для диагностики и подбору автозапчастей, то, пожалуй, связываться с таким не стоит.