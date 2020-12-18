Почему зимой в салоне авто может неожиданно появиться запах бензина

Прогревая морозным утром машину, многие водители поймают себя на мысли о слишком сильном запахе топлива, витающего в кулуарах автомобильного салона. Кто-то отнесет этот аромат на совесть холодного еще мотора, кто-то просто закроет окно и включит режим рециркуляции воздуха. Но опытный шофер «намотает на ус» и проверит свои догадки в движении. Причины у такого досадного недоразумения, нарушающего комфорт, влияющего на здоровье и самочувствие пассажиров, могут быть самые разные. И совсем не обязательно первым же рейсом отправляться на СТО.
Первым делом стоит проверить крышку топливной горловины. Заправщик мог ее недокрутить и даже сорвать, а топливо, испаряясь, попадает в салон. Это достаточно распространенная дилемма, а точный ее индикатор — на заднем диване пахнет сильнее, чем на водительском кресле. Ездить фактически без крышки, конечно, не стоит, но криминала, требующего полностью переписать расписание и планы, в этом нет. В таком случае можно безопасно доехать до работы, а новую пробку заказать в обеденный перерыв.
Однако дело далеко не всегда заканчивается доворачиванием топливной крышки. Порой причина неприятного «амбре» кроется в прохудившейся «гофре» — подвижном соединении выхлопной системы, которая со временем изнашивается и «на холодную» начинает пропускать выхлопные газы. Даже если само сочленение цело, слабину может дать уплотнительное кольцо, которое стоит между элементами.
Катализатор, обязанный дожечь все несгоревшее в моторе, находится дальше по выпускному тракту, а «прореха» — непосредственно в ногах водителя. В тандеме с пострадавшими от эксплуатации резиновыми уплотнителями дверей, они могут здорово досаждать стойким запахом бензина или солярки. Диагностика проста: заезжаем на «яму», даем мотору остыть, а потом, запустив двигатель, внимательно смотрим на «гофру». Три к одному, что из всего выпускного тракта «фолит» именно она.
Конечно, с прорехой в «выпуске» можно ездить и дальше. Неприятно, конечно, но прямой опасности дорожному движению эта проблема конкретного автомобиля не несет. А вот текущий бензобак или топливопровод — очень даже несет. Многие автомобили, например, старый УАЗ Patriot, имели вполне себе зафиксированные болезни в лице перетирающихся топливных трубок, которые от контакта с рамой и кузовом начинали достаточно быстро течь.
Дизель надо еще разжечь, а вот бензин может вспухнуть от любой искры. Обнаружив крошечный топливный развод непосредственно под своим автомобилем, нужно очень внимательно и тщательно осмотреть днище, проследить за поведением и, конечно, вспомнить: а не показалось ли намедни, что подрос расход топлива? Промедление с ремонтом топливного тракта может привести к самому настоящему пожару, поэтому эксплуатация автомобиля с подобной неисправностью запрещена. Только эвакуатор, только СТО. Желательно еще и клемму с аккумулятора снять.