Почему зимой в салоне авто может неожиданно появиться запах бензина

Прогревая морозным утром машину, многие водители поймают себя на мысли о слишком сильном запахе топлива, витающего в кулуарах автомобильного салона. Кто-то отнесет этот аромат на совесть холодного еще мотора, кто-то просто закроет окно и включит режим рециркуляции воздуха. Но опытный шофер «намотает на ус» и проверит свои догадки в движении. Причины у такого досадного недоразумения, нарушающего комфорт, влияющего на здоровье и самочувствие пассажиров, могут быть самые разные. И совсем не обязательно первым же рейсом отправляться на СТО.

Первым делом стоит проверить крышку топливной горловины. Заправщик мог ее недокрутить и даже сорвать, а топливо, испаряясь, попадает в салон. Это достаточно распространенная дилемма, а точный ее индикатор — на заднем диване пахнет сильнее, чем на водительском кресле. Ездить фактически без крышки, конечно, не стоит, но криминала, требующего полностью переписать расписание и планы, в этом нет. В таком случае можно безопасно доехать до работы, а новую пробку заказать в обеденный перерыв.