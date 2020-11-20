У бесконтактной оплаты на АЗС появились новые преимущества

Чтобы получить кешбэк баллами, надо заправиться на сумму от 1 500 рублей, и тогда с каждого литра пользователю мобильного приложения «упадет» 0,5 балла. Проще говоря, за 50 литров бензина или солярки водитель получит 25 бонусов.

Накопив достаточное количество баллов, можно оплачивать ими топливо на всех АЗС, которые подключены к сервису «Яндекс.Заправки», — это почти 7 тысяч АЗС по всей России, включая станции «Роснефти», BP, «Татнефти», Shell, «Нефтьмагистрали».

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в последнее время российские водители массово переходят на бесконтактную оплату на АЗС. У тех же «Яндекс.Заправок» количество оплат топлива в третьем квартале достигло 100 000 в день — с июля по сентябрь клиенты воспользовались сервисом 7 млн раз, что на 61% больше, чем годом ранее.

И продолжая тему АЗС: «Ромир» опубликовал рейтинг деловой репутации брендов, торгующих топливом. В свою очередь, активисты ОНФ подедились другой статистиской: по их наблюдениям, на АЗС резко снизился недолив топлива, но выросли цены.