Что может натворить снег, набившийся в колесные арки машины

Во время снегопада его комья летят из-под колес и налипают в колесных арках. До тех пор, пока машина движется, проблем от них нет. Даже забитая напрочь снегом колесная арка в безопасности. Поскольку снежная масса между ней и покрышкой остается достаточно рыхлой, то движения колеса при маневрировании машины, либо сотрясение от переезда какого-нибудь ухаба, сбрасывает скопившуюся массу на дорогу.
Но при длительном прямолинейном движении по трассе, либо после продолжительной стоянки, все может обернуться иначе. Дело в том, что когда снег в арке достаточно долгое время ничто не тревожит, он успевает уплотниться и слежаться. Ситуация усугубляется, когда на маршруте движения машины встречались участки дороги, обработанные противогололедными реагентами. Из-за слякоти, создаваемой ими, снежные отложения в арках пропитываются талой влагой.
Со временем все это смерзается в грязный ледяной монолит, между краем которого и покрышкой остается зазор всего в несколько миллиметров. Если снег, пусть и плотный, по большому счету безобиден для машины, то со льдом на тех или иных ее частях шутки плохи. Прежде всего, следует упомянуть о такой неприятной способности льда, как лишение подвижности частей подвески или тормозной системы. Попытки повертеть рулем, например, вполне закономерно могут привести к кончине резиновых пыльников, в том числе и у ШРУСов.
Эксплуатируя авто в неведении относительно «ледяных» повреждений, через короткое время можно «попасть» на серьезный ремонт ходовой. А потерявшие подвижность из-за льда тормозные суппорты вполне в состоянии привести к ДТП после первой же попытки затормозить. Но да Бог с ней, подвеской да и тормозами, тут опасность, по большому счету, ясна.
Вы никогда не обращали внимания, как ком снега, обвалившийся между колесом и аркой ведет себя при трогании? Он частенько обваливается и растирается покрышкой на мелкие части. А теперь представьте, что на его месте — ледяной монолит… Если он заклинится между резиной и подкрылком, последнему может изрядно достаться. Вплоть до полного «демонтажа» из арки. Причем надо понимать, что сил, с которыми колесо при этом будет воздействовать на подкрылок, вполне достаточно для того, чтобы вмять острые грани ледяной глыбы не только в пластик подкрылка, но и в метал самого крыла.
Зная о такой неиллюзорной вероятности столкнуться с описанными выше явлениями, стоит внимательно относиться к тому, что творится в колесных арках твоей машины зимой вообще и в снегопад, в частности. Для предотвращения возможных неприятностей — более, чем достаточно не забывать при каждой остановке машины осматривать колеса. Увидел набившийся снег — возьми что-то, вроде щетки, палки (ручка снеговой щетки тоже подойдет!) и разбей «сугроб».