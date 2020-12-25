Что может натворить снег, набившийся в колесные арки машины

Во время снегопада его комья летят из-под колес и налипают в колесных арках. До тех пор, пока машина движется, проблем от них нет. Даже забитая напрочь снегом колесная арка в безопасности. Поскольку снежная масса между ней и покрышкой остается достаточно рыхлой, то движения колеса при маневрировании машины, либо сотрясение от переезда какого-нибудь ухаба, сбрасывает скопившуюся массу на дорогу.

Но при длительном прямолинейном движении по трассе, либо после продолжительной стоянки, все может обернуться иначе. Дело в том, что когда снег в арке достаточно долгое время ничто не тревожит, он успевает уплотниться и слежаться. Ситуация усугубляется, когда на маршруте движения машины встречались участки дороги, обработанные противогололедными реагентами. Из-за слякоти, создаваемой ими, снежные отложения в арках пропитываются талой влагой.

Со временем все это смерзается в грязный ледяной монолит, между краем которого и покрышкой остается зазор всего в несколько миллиметров. Если снег, пусть и плотный, по большому счету безобиден для машины, то со льдом на тех или иных ее частях шутки плохи. Прежде всего, следует упомянуть о такой неприятной способности льда, как лишение подвижности частей подвески или тормозной системы. Попытки повертеть рулем, например, вполне закономерно могут привести к кончине резиновых пыльников, в том числе и у ШРУСов.