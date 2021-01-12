Почему неожиданно может перестать работать обогрев заднего стекла в автомобиле

Зима постепенно, но неумолимо надвигается даже на отвыкшую от холодов центральную Россию. Снега прибавилось, да и постоянные перепады температур добавляют утренних неприятностей. Одна из них — внезапно захандривший обогрев заднего стекла, который то совсем отказывается работать, то просыпается «местами». Эксплуатировать автомобиль, конечно, можно, только вот удовольствия это не принесет, да и утренняя «разминка» существенно затянется. Можно, конечно, и стекло в сборе заменить, только вот стоить это будет недешево. Да и найти новый «триплекс» удастся далеко не на каждую модель. Одним словом, определенное напряжение сил и финансов, которое можно и нужно избегать.
Всплывшая морозным утром неприятность требует точной диагностики: не греется все стекло или только участок. Если лед отказывается плавиться по всей площади, то следует тщательно проверить контакты — они закисают, ржавеют, но хорошо поддаются очистке — а также взглянуть на предохранитель. Как ни странно, он имеет свойство перегорать. Также от времени выходит из строя сама кнопка включения обогрева. А вот диагностировать проблемы в проводке достаточно сложно — провода, которые идут от приборной панели к заднему стеклу придется «прозванивать».
Однако самой популярной причиной неполадок с обогревом заднего стекла является обрыв нагревательных элементов. От времени, моек и некачественно тонировки эти тонкие нити обламываются, а порой и просто перегорают, обрекая водителя на танцы со скребком. Является ли такое повреждение фатальным? Конечно, нет.
Локализовав точное место повреждения нити, а сделать это не сложно, достаточно просто подождать появления наледи и включить обогрев — нужно очистить и обезжирить поверхность, захватив по несколько сантиметров с каждой стороны от обрыва. Далее потребуется малярный скотч, да не самый дешевый: липкая лента должна не только хорошо наклеиваться на поверхность, но и быть очень плотной. Из него следует построить ограждение, оставив «внутри периметра» только поврежденный участок нагревательного элемента.
Следующий шаг — ключевой. Современные технологии одарили нас клеевым составом, который является проводником: он так и называется «электропроводящий клей». Существует множество видов, начиная от дешевых отечественных и заканчивая достаточно дорогим, но весьма действенным американским. Им-то и следует соединить оборванные концы нитей, причем сделать это в три-четыре слоя, давая каждому не менее 20 минут на просыхание. Перед тем, как браться за клей, не забудьте застелить заднюю полку газетой или тряпкой — убрать «химию» с ворса можно будет только с помощью ножниц.