Почему неожиданно может перестать работать обогрев заднего стекла в автомобиле

Зима постепенно, но неумолимо надвигается даже на отвыкшую от холодов центральную Россию. Снега прибавилось, да и постоянные перепады температур добавляют утренних неприятностей. Одна из них — внезапно захандривший обогрев заднего стекла, который то совсем отказывается работать, то просыпается «местами». Эксплуатировать автомобиль, конечно, можно, только вот удовольствия это не принесет, да и утренняя «разминка» существенно затянется. Можно, конечно, и стекло в сборе заменить, только вот стоить это будет недешево. Да и найти новый «триплекс» удастся далеко не на каждую модель. Одним словом, определенное напряжение сил и финансов, которое можно и нужно избегать.

Всплывшая морозным утром неприятность требует точной диагностики: не греется все стекло или только участок. Если лед отказывается плавиться по всей площади, то следует тщательно проверить контакты — они закисают, ржавеют, но хорошо поддаются очистке — а также взглянуть на предохранитель. Как ни странно, он имеет свойство перегорать. Также от времени выходит из строя сама кнопка включения обогрева. А вот диагностировать проблемы в проводке достаточно сложно — провода, которые идут от приборной панели к заднему стеклу придется «прозванивать».