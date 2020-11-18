Названы АЗС, которым больше всего доверяют россияне

Больше всего россияне доверяют заправкам «Лукойл» (84 п. п.), «Газпромнефть» (79 п. п.) и «Роснефть» (76 п. п.). Удивительно, но АЗС «Shell» не просто оказались на четвертом месте рейтинга доверия, но и едва не скатились в зону «середняков», набрав 71 процентный пункт. К этим самым «середнякам» относятся «Татнефть» (66 п. п.), «BP» (65 п. п.), «Сибнефть» (65 п. п.), «Башнефть» (64 п. п.), «ТНК» (64 п. п.), «Трасса» (56 п. п.) и «ОПТИ» (55 п. п.).

Интересно, что за последние восемь лет наши соотечественники стали больше доверять комплексам «Газпромнефти» (+8 п. п.) и «Лукойла» (+7 п. п.). У АЗС «Трасса» и «Сибнефть» этот показатель остался на прежнем уровне. А вот станции под брендом «ТНК» даже потеряли несколько процентных пунктов (-3 п. п.) — видимо, руководству этой сети придется принять соответствующие меры.

И продолжая тему АЗС. Как недавно рассказывал портал «АвтоВзгляд», российские водители массово переходят на бесконтактную оплату бензина и дизтоплива. Еще одно важное наблюдение — на АЗС резко снизился недолив топлива, но выросли цены.