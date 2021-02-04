Три идиотских мифа о вреде сильных морозов для автомобиля

Чем, в первую очередь, пугает морозная погода автовладельца? Правильно — утренним пуском мотора, замерзшего за ночь, проведенную под открытым небом. К отрицательным факторам в этом вопросе традиционно относят падение из-за холода емкости аккумулятора и повышенный износ цилиндро-поршневой группы. На самом деле, если у машины штатная батарея, а также свечи, стартер, провода, контакты и высоковольтные катушки в порядке, никаких проблем с пуском даже в самый жестокий мороз быть не должно.

При условии, разумеется, что в двигатель залито хорошее синтетическое масло, а не дешевая минералка, предательски густеющая при понижении температуры. Качественный лубрикант, кстати, еще и предохранит цилиндро-поршневую группу при старте в мороз — его пленка не полностью стечет в картер за ночь, а новая порция жидкой, несмотря на похолодание, смазки быстро попадет на стенки цилиндров уже с первыми же оборотами коленвала. А уж когда мотор завелся, его остается лишь прогреть до рабочей температуры, когда агрегату станет абсолютно все равно — какая там погода за бортом.

Вторым пунктом в списке претензий автовладельцев к морозу обычно идут проблемы с ходовой и трансмиссией. Мол, дубеют на морозе все резинки-уплотнители, густеет рабочая жидкость в АКП, гидроцилиндрах да аммортизаторах. Машина едет так, словно подвеска «убита», вышеперечисленные узлы и детали того и гляди поломаются-порвутся…