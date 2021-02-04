Три идиотских мифа о вреде сильных морозов для автомобиля

Чем, в первую очередь, пугает морозная погода автовладельца? Правильно — утренним пуском мотора, замерзшего за ночь, проведенную под открытым небом. К отрицательным факторам в этом вопросе традиционно относят падение из-за холода емкости аккумулятора и повышенный износ цилиндро-поршневой группы. На самом деле, если у машины штатная батарея, а также свечи, стартер, провода, контакты и высоковольтные катушки в порядке, никаких проблем с пуском даже в самый жестокий мороз быть не должно.
При условии, разумеется, что в двигатель залито хорошее синтетическое масло, а не дешевая минералка, предательски густеющая при понижении температуры. Качественный лубрикант, кстати, еще и предохранит цилиндро-поршневую группу при старте в мороз — его пленка не полностью стечет в картер за ночь, а новая порция жидкой, несмотря на похолодание, смазки быстро попадет на стенки цилиндров уже с первыми же оборотами коленвала. А уж когда мотор завелся, его остается лишь прогреть до рабочей температуры, когда агрегату станет абсолютно все равно — какая там погода за бортом.
Вторым пунктом в списке претензий автовладельцев к морозу обычно идут проблемы с ходовой и трансмиссией. Мол, дубеют на морозе все резинки-уплотнители, густеет рабочая жидкость в АКП, гидроцилиндрах да аммортизаторах. Машина едет так, словно подвеска «убита», вышеперечисленные узлы и детали того и гляди поломаются-порвутся…
Все это так. Но только подобные «ахи-охи» возможны лишь со стороны человека, относящегося к собственному авто исключительно как потребитель, а не рачительный хозяин, учитывающий условия эксплуатации. Загустели рабочие жидкости? Ничего страшного: пока двигатель прогревается, прогрейте и КП — периодически переключая коробку в разные режимы, параллельно удерживая авто на месте с помощью тормоза.
Чтобы не порвать «резинки» и не убить амортизаторы, достаточно первые несколько километров пути двигаться неторопливо и осторожно, объезжая колдобины и избегая прыжков на «лежачих полицейских». Без опаски за техсостояние машины, ехать в привычной манере следует начинать лишь когда уверен в прогреве деталей ходовой и трансмиссии.
Раздражает автомобилистов и замерзающая в бачке омывателя «незамерзайка» — когда на канистре было написано «до −30ºС», а она превратилась в кисель уже при −20ºС. Вот тут пенять надо не на мороз, а на ушлых производителей и торговцев «безвредной» зимней омывающей жидкостью.
Чтобы не попадать в подобную ситуацию, достаточно взять за правило приобретать «незамерзайку» не в теплых торговых залах супермаркетов, автомагазинов и АЗС, а у торговцев, стоящих с батареей канистр у обочины, под открытым небом. Им экономить на содержании незамерзающего компонента в «омывайке» не с руки — кто ж купит бутыль с окаменевшим на морозе содержимым?