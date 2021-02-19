Зачем некоторые водители возят с собой медицинскую клизму

Глубоко в генах нашего человека заложено, что у каждого продукта есть несколько применений. Впитав с детства истину, что папиросы не просто так имеют «калибр» 7,62, а консервная банка — 76,2 мм, словно готовая стать снарядом на 76-мм орудие, мы отродясь научены искать применение и не выбрасывать лишнее. Читай — ничего не выбрасывать. А еще в России, как нигде в мире, умеют просто и с определенным шармом решать бытовые вопросы. Например, новое применение нашла медицинская клизма, выплыв, наконец, из своего интимно-юмористического ареала обитания. Отшутив должное количество юморесок, гаражный коллектив, сплоченный и сбитый, нашел ей несколько весьма перспективных применений.

Во-первых, клизма позволяет продуть от пыли самые труднодоступные места, подлезть в самые глубины. Благодаря длинному носику с малым отверстием, можно не только добраться, но и подать достаточно сильный поток воздуха, сдув залежи пыли. Ну и самое простое: никто не справится с пылью в воздуховодах лучше и быстрее, чем клизма.

Во-вторых, клизму можно заправить различными химическими составами, хоть растворителями, и промыть самые труднодоступные места. Вместо пляски со шприцами да компрессами, можно просто наполнить резиновую клизму, ее точно не разъест химией, и подвести носик к самой удаленной точке, нуждающейся в смазке. Просто, дешево и сердито. Одним словом, гениально. Но и на этом вдохновляющий потенциал резинового изделия не исчерпан.