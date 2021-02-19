Зачем некоторые водители возят с собой медицинскую клизму

Глубоко в генах нашего человека заложено, что у каждого продукта есть несколько применений. Впитав с детства истину, что папиросы не просто так имеют «калибр» 7,62, а консервная банка — 76,2 мм, словно готовая стать снарядом на 76-мм орудие, мы отродясь научены искать применение и не выбрасывать лишнее. Читай — ничего не выбрасывать. А еще в России, как нигде в мире, умеют просто и с определенным шармом решать бытовые вопросы. Например, новое применение нашла медицинская клизма, выплыв, наконец, из своего интимно-юмористического ареала обитания. Отшутив должное количество юморесок, гаражный коллектив, сплоченный и сбитый, нашел ей несколько весьма перспективных применений.
Во-первых, клизма позволяет продуть от пыли самые труднодоступные места, подлезть в самые глубины. Благодаря длинному носику с малым отверстием, можно не только добраться, но и подать достаточно сильный поток воздуха, сдув залежи пыли. Ну и самое простое: никто не справится с пылью в воздуховодах лучше и быстрее, чем клизма.
Во-вторых, клизму можно заправить различными химическими составами, хоть растворителями, и промыть самые труднодоступные места. Вместо пляски со шприцами да компрессами, можно просто наполнить резиновую клизму, ее точно не разъест химией, и подвести носик к самой удаленной точке, нуждающейся в смазке. Просто, дешево и сердито. Одним словом, гениально. Но и на этом вдохновляющий потенциал резинового изделия не исчерпан.
Отечественные водители, сидя в многокилометровых пробках и разглядывая полный воды коврик, сообразили, что клизма может, внимание, не только подавать, но и вбирать! То есть самый простой и чистый способ убрать воду с ковров — это клизма. В зависимости от размера, она поможет справится с соляной лужей, уничтожающей обувь и настроение, за два-три приема. Или за 3 минуты, если зачесть время извлечения из бардачка.
Любую задачу, какой бы сложной она ни казалась, можно решить. Казалось бы, избежать лужи на ковре во время таких снегопадов, что гремят в феврале по всей стране, невозможно, однако простой и повсеместно доступный предмет, спринцовка, что стоит всего 90 рублей и продается в любой аптеке, может это сделать за три минуты. Решение? Еще какое!